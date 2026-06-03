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Poslanci budou jednat o tom, kdo má pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí

Josef Kopecký
  5:00
Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce budou projednávat poslanci. Jednání o tom minulý týden přerušili. Opozice s návrhem vládní koalice nesouhlasí. „Odebíráte kompetence obcím a přenášíte je na přetížené úřady práce,“ kritizoval vládní koalici předseda STAN Vít Rakušan.

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku je Zuzana Mrázová a Alena Schillerová (ANO). (2. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Lidé budou přehazováni jako horký brambor na úřady práce,“ vytkla vládě šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová.

Novela zákona o podpoře bydlení by mohla rozšířit síť poradenských míst ze současných 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností.

Původní vládní návrh počítal s tím, že pomoc bude určena pouze lidem ohroženým bytovou nouzí, kteří mají vazbu na daný region. Tuto podmínku ale Sněmovna s největší pravděpodobností vypustí.

Přenesení některých pravomocí na úřady práce má podle vlády odstranit duplicity a zrychlit vyřizování žádostí.

V nezbytných případech budou moci úřady práce prověřovat bytovou situaci žadatele i členů jeho domácnosti. Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo lidé procházející rozvodem či rozpadem partnerství.

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Za lidi, kteří si nedokážou zajistit odpovídající bydlení vlastními silami, budou většinou považováni ti, jejichž příjem nebo příjem jejich domácnosti nepřesáhne 1,6násobek životního minima.

Platný zákon počítá také s dobrovolným systémem garancí pro soukromé majitele bytů. Předpokládá rovněž finanční příspěvky obcím, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.

Poslanci začnou jednat i o návratu EET

Odpoledne poslanci začnou projednávat návrat EET od příštího roku.

Vláda to zdůvodňuje narovnáním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů.

Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.

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