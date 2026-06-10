Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslanci jednají o EET. Opoziční poslankyně potěšila Schillerovou

Josef Kopecký
Přímý přenos   9:43aktualizováno  10:00
Poslanci rozpočtového výboru projednávají návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou chce znovu zavést vláda Andreje Babiš. Ministryni financí za ANO Alenu Schillerovou příjemně překvapila opoziční poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN. Ta totiž řekla, že její hnutí není proti EET. „Děkuji, že jste řekla, že vaše hnutí nemá a priori problém,“ poděkovala jí Schillerová.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Ne účtenkám je dobrá zpráva. To, že nabídne stát aplikaci zdarma, vítáme,“ řekla před tím Kovářová a pak dodala, že STAN „nejsou odpůrci EET“.

„Volá po tom podnikatelský sektor,“ řekla poslancům rozpočtového výboru k plánovaném návratu elektronické evidence tržeb ministryně Alena Schillerová.

Poslanci to podpořili v prvním čtení 3. června. TOP 09 a ODS neprosadily zamítnutí návrhu ani jeho vrácení k přepracování.

„Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ uvedla Schillerová.

Základní principy návrhu zopakovala rozpočtovému výboru. „Cílem návrhu zákona o evidenci tržeb je zavedení takzvané EET 2.0 jako moderního nástroje pro 21. století. Bude se jednat o systém, který bude fungovat lépe než v minulosti a bude odpovídat dnešní realitě. Také ho zavádíme po deseti letech a jsme technologicky jinde a samozřejmě také máme spoustu zkušeností, které jsme za fungování EET 1 získali a ze kterých jsme se také poučili,“ uvedla při jednání výboru Schillerová.

Jako kdyby měl přijít ráj na zemi, rýpl si Jakob

„Paní ministryně o tom hovoří, jako by měl přijít ráj na zemi,“ rýpl si do ministryně financí šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Proč takhle narušujete podnikatelské prostředí pro jednu skupinu?“ zajímá se o to, proč je součástí také osvobození spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastronomii do výše sedmi procent tržeb.

Jakob upozornil, že to budou chtít také kadeřnice a další skupiny.

Schillerová mu opáčila, že právě v gastronomii se vyplácí drtivá většina spropitného a že protože s tím všichni počítají, jsou v této oblasti také nižší platy.

Aktualizujeme.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

USA považuje za spojence jen desetina Evropanů, čekají na konec Trumpa

Donald Trump se loučí s New Yorkem, odlétá po třetím finále NBA, které osobně...

Na historické minimum klesla evropská důvěra ve Spojené státy jako „záruku bezpečnosti“. Vyplývá to z nového průzkumu, v němž jen každý desátý obyvatel z 15 evropských zemí vnímá USA jako spojence....

10. června 2026  9:47

Poslanci jednají o EET. Opoziční poslankyně potěšila Schillerovou

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci k představení výhod...

Poslanci rozpočtového výboru projednávají návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou chce znovu zavést vláda Andreje Babiš. Ministryni financí za ANO Alenu Schillerovou příjemně překvapila...

10. června 2026  9:43

Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu

Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela...

Jen hromada pokroucených plechů zůstala z auta, s nímž mladý řidič u Dolní Suché na Karvinsku přejel do protisměru a v plné rychlosti narazil do pilíře železničního mostu. Po děsivé nehodě zůstal...

10. června 2026  9:31

Dvě mrtvá miminka v jeden den. Lékaři se nedrželi postupů, odhalila kontrola

Nemocnice Litoměřice

Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a...

10. června 2026  8:48,  aktualizováno  9:10

RECENZE: Kupodivu Mumbo Jumbo dokáže propojit i družici s ježibabou

60 %
Z filmu Mumbo Jumbo

Animovaný film Mumbo Jumbo sice nosí označení pro nejmenší diváky, ale rozhodně neublíží ani rodinnému doprovodu. Pod vlajkou fantazie totiž spojuje prvky zdánlivě nespojitelné tak samozřejmě, jak to...

10. června 2026  8:13,  aktualizováno  9:59

Kongres schválil dodatečných 70 miliard dolarů na Trumpovy deportace

Americký prezident Donald Trump mluví k oběma komorám Kongresu. (5. března 2025)

Kongres Spojených států v úterý schválil návrh zákona, jenž poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) dodatečných 70 miliard dolarů (1,45 bilionu Kč) na prosazování imigrační politiky. Návrh...

10. června 2026  7:58

Až o polovinu levněji. Redaktoři vyrazili na jahody do Polska

Premium
Jan prodává jahody za 80 Kč/kg první den u směnárny nejblíž hranici (9. června...

Stovky Čechů vyrážejí do Polska za levnými jahodami. Stánkaři s košíky z polských plantáží jsou však k zastižení i v Náchodě či Jaroměři. Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, než...

10. června 2026  7:50

Zavřený most rozdělil města. Spojení zachraňuje trajekt Leonarda da Vinci už 500 let

Cestující na „Leonardovu trajektu“, ručně poháněném přívozu podle návrhu, který...

Trajekt lehce klouže po vodicím laně od jednoho břehu severoitalské řeky Adda ke druhému, kam ho pohání říční proud. Cestující si na něm mohou užít nejen pět minut klidu na alternativní trase v době,...

10. června 2026  7:27

Marocký gang působil v celé Evropě, jedenáct členů dopadli při razii v Marrakéši

Ilustrační snímek

Marocká policie při koordinovaném zátahu zadržela 11 lidí hledaných ve Francii, Belgii a Nizozemsku kvůli obchodování s drogami a praní špinavých peněz. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na...

10. června 2026  7:11

Sokolové zrekonstruovali atletický ovál v Riegrových sadech, má netradiční barvu

Zrekonstruovaný atletický ovál na Vinohradech / Riegrových sadech. Tartan má...

Vinohradští Sokolové zrekonstruovali atletický ovál u sokolovny v Polské ulici v Praze 2 (v Riegrových sadech). Je tvořen asfaltem s tartanovým povrchem, který má netradiční žlutou barvu, důvodem...

10. června 2026

Pákistánské nálety v Afghánistánu zabily 13 lidí, většinou děti, uvedl Talibán

Pákistán udeřil v Afghánistánu. Talibán hlásí nejméně 13 mrtvých

Pákistánské vzdušné údery ve třech afghánských provinciích si vyžádaly nejméně 13 mrtvých a 14 zraněných. Oznámil to ve středu mluvčí vládního hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid.

10. června 2026  6:19

Když Buffalo Bill pálil v Přerově na bizony. Město si připomene show z roku 1906

Slavný westman, král střelby, lovec bizonů i zvěd William Frederick Cody alias...

Před 120 lety do Přerova zavítala se svou show legenda amerického Divokého západu Buffalo Bill. K vidění bylo mistrovské jezdecké umění i drezura koní, ostrostřelba, přepadení poštovního dostavníku i...

10. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.