Poslanci jednají o EET. Opoziční poslankyně potěšila Schillerovou

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„Ne účtenkám je dobrá zpráva. To, že nabídne stát aplikaci zdarma, vítáme,“ řekla před tím Kovářová a pak dodala, že STAN „nejsou odpůrci EET“.
„Volá po tom podnikatelský sektor,“ řekla poslancům rozpočtového výboru k plánovaném návratu elektronické evidence tržeb ministryně Alena Schillerová.
Poslanci to podpořili v prvním čtení 3. června. TOP 09 a ODS neprosadily zamítnutí návrhu ani jeho vrácení k přepracování.
„Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ uvedla Schillerová.
Základní principy návrhu zopakovala rozpočtovému výboru. „Cílem návrhu zákona o evidenci tržeb je zavedení takzvané EET 2.0 jako moderního nástroje pro 21. století. Bude se jednat o systém, který bude fungovat lépe než v minulosti a bude odpovídat dnešní realitě. Také ho zavádíme po deseti letech a jsme technologicky jinde a samozřejmě také máme spoustu zkušeností, které jsme za fungování EET 1 získali a ze kterých jsme se také poučili,“ uvedla při jednání výboru Schillerová.
Jako kdyby měl přijít ráj na zemi, rýpl si Jakob
„Paní ministryně o tom hovoří, jako by měl přijít ráj na zemi,“ rýpl si do ministryně financí šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
„Proč takhle narušujete podnikatelské prostředí pro jednu skupinu?“ zajímá se o to, proč je součástí také osvobození spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastronomii do výše sedmi procent tržeb.
Jakob upozornil, že to budou chtít také kadeřnice a další skupiny.
Schillerová mu opáčila, že právě v gastronomii se vyplácí drtivá většina spropitného a že protože s tím všichni počítají, jsou v této oblasti také nižší platy.
Aktualizujeme.