Mezi „hříšníky“ je i premiér Andrej Babiš (ANO), který měl v minulém volebním období kancelář v Roudnici nad Labem. Loni kandidoval v Moravskoslezském kraji, kancelář však v regionu nemá. „Protože ji mám na vládě, v Průhonicích, jsem online, jezdím za lidmi. Všude se mě lidé mohou na cokoliv zeptat. A nestojí to ani korunu. Takže tím, že mám online kancelář, vlastně i šetřím,“ sdělil premiér.
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