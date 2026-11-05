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Odpoledne čekají dolní komoru ústní interpelace. Na programu je také projednání pojistných plánů zdravotních pojišťoven na letošní rok.
Návrh pojistných plánů poslala vláda do Sněmovny v polovině srpna. Poslanci se k němu dostanou zhruba dva měsíce před koncem roku, kterého se plány týkají.
Vláda v nich mimo jiné uvádí, že příjmy zdravotních pojišťoven mají letos dosáhnout 555,8 miliardy korun a výdaje 570,7 miliardy korun. Schodek tedy dosáhne podle podkladů 14,9 miliardy korun a se započtením nárůstu závazků po splatnosti 19 miliard korun.
Písemné interpelace se na plénum dostanou v případě, že jejich autoři z řad zákonodárců nejsou s písemnými odpověďmi spokojeni. Ve sněmovním systému jsou aktuálně tři desítky takových interpelací, které je možné projednat na nynější schůzi.