Poslanci mají jednat o změně stavebního zákona, Mrázová ji chce schválit zrychleně

Ve Sněmovně leží ve druhém čtení i jiná novela stavebního zákona, kterou ho chtějí vládní poslanci prakticky celý přepsat, ale ten Sněmovna v úterý projednávat nemá.
Národní geoportál územního plánování není plně otestovaný. Při jeho spuštění by mohly podle Mrázové hrozit potíže. Geoportál umožňuje přístup k dokumentům územního plánování v Česku.
Politici kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložili povinnost používat geoportál do konce června. Obce do něj nemusí vkládat dokumentaci a mohou jako dosud využívat zveřejňování na úřední desce.
Mrázová čelí kritice opozice kvůli bytu a pozemku, výzvu opozice, ať rezignuje, odmítla
Ministryně Mrázová minulý týden odmítla výzvy opozice k rezignaci.
Podle serveru Seznam Zprávy od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině, kde byla do zisku poslaneckého mandátu starostkou, a do roku 2024 za byt o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4500 korun. Podle dalšího zjištění serveru má ministryně na pozemku stavby v rozporu s územním plánem města.
Mrázová informace o svém bytě či stavbách na svém pozemku v rozporu s územním plánem města označila za vytržené z kontextu.
V úvodu květnové schůze, které budou předcházet tiskové konference jednotlivých klubů, budou poslanci navrhovat úpravy programu schůze a Sněmovnu to prakticky vždy zaměstná na několik hodin.