„Berňák nebo tak nějak.“ Poslankyně SPD přiznala, že jména ministrů zná jen z médií

  11:30
Kandidáty na ministry za SPD ještě neznají ani zákonodárci tohoto hnutí, naznačila v České televizi poslankyně Marie Pošarová. V pořadu Události, komentáře prohlásila, že jejich jména má zprostředkovaně z médií. Pro redakci iDNES.cz pak potvrdila, že poslancům teprve budou představena. SPD chce do vlády Andreje Babiše nominovat nestranické odborníky.
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku hovoří Marie Pošarová....

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku hovoří Marie Pošarová. (21. února 2023) | foto: Křivan LadislavMAFRA

Marie Pošarová
O post hejtmanky Plzeňského kraje v nadcházejících krajských volbách bude...
SPD oficiálně zahájila předvolební kampaň do PS za účasti všech krajských...
Kandidátka na hejtmanku Plzeňského kraje Marie Pošarová. Do voleb jde za SPD...
20 fotografií

„Kandidáty vybíralo předsednictvo hnutí SPD a ještě nám budou představeni,“ vysvětlila Pošarová portálu iDNES.cz. „Uvidíme, zda je odsouhlasíme v rámci hnutí,“ dodala.

Ve vysílání České televize poslankyně ve středu mluvila o možných kandidátech na ministra obrany za SPD, tedy Jaromíru Zůnovi a Jiřím Hynkovi. Coby možného kandidáta do čela resortu zemědělství jmenovala bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána. Zdůraznila ale, že tato jména má pouze zprostředkovaně z médií.

Babiš už zná kandidáty SPD na ministry. Šéf Motoristů opět podpořil Turka

Při zmínce o možném kandidátovi na pozici ministra dopravy si Pošarová nemohla vzpomenout na jméno Ivana Bednárika, současného generálního ředitele slovenských železnic. „Myslím Berňák nebo tak nějak,“ řekla ve vysílání.

Podle Pošarové je kandidátů více a členové SPD jim budou pokládat různé otázky, které mají s vyřešením nominace pomoci.

Předseda SPD Tomio Okamura ani šéf poslaneckého klubu Radim Fiala na dotazy redakce zatím neodpověděli.

Strany se s Piráty nechtějí rozdělit o výbory, tvrdí Pošarová

Pošarová se pro iDNES.cz vyjádřila také k dalšímu tématu povolebního vyjednávání, a to rozdělení předsedů jednotlivých výborů Sněmovny.

ANO nechce Piráty v čele žádného výboru. Vláda Čapího a Orlího hnízda, zuří Richterová

„Minulá opozice měla osm předsedů výborů a nyní dostala opět osm předsedů výborů, takže opozice má stejný počet jako minule,“ vysvětlila.

„To, že se ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN nechtějí rozdělit s Piráty, je věc jiná,“ tvrdila Pošarová.

Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová přitom viní z nenabídnutí předsednictví ve výborech vítězné hnutí ANO. „Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise,“ řekla Richterová v polovině října.

