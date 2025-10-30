„Berňák nebo tak nějak.“ Poslankyně SPD přiznala, že jména ministrů zná jen z médií

„Kandidáty vybíralo předsednictvo hnutí SPD a ještě nám budou představeni,“ vysvětlila Pošarová portálu iDNES.cz. „Uvidíme, zda je odsouhlasíme v rámci hnutí,“ dodala.
Ve vysílání České televize poslankyně ve středu mluvila o možných kandidátech na ministra obrany za SPD, tedy Jaromíru Zůnovi a Jiřím Hynkovi. Coby možného kandidáta do čela resortu zemědělství jmenovala bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána. Zdůraznila ale, že tato jména má pouze zprostředkovaně z médií.
Při zmínce o možném kandidátovi na pozici ministra dopravy si Pošarová nemohla vzpomenout na jméno Ivana Bednárika, současného generálního ředitele slovenských železnic. „Myslím Berňák nebo tak nějak,“ řekla ve vysílání.
Podle Pošarové je kandidátů více a členové SPD jim budou pokládat různé otázky, které mají s vyřešením nominace pomoci.
Předseda SPD Tomio Okamura ani šéf poslaneckého klubu Radim Fiala na dotazy redakce zatím neodpověděli.
Strany se s Piráty nechtějí rozdělit o výbory, tvrdí Pošarová
Pošarová se pro iDNES.cz vyjádřila také k dalšímu tématu povolebního vyjednávání, a to rozdělení předsedů jednotlivých výborů Sněmovny.
„Minulá opozice měla osm předsedů výborů a nyní dostala opět osm předsedů výborů, takže opozice má stejný počet jako minule,“ vysvětlila.
„To, že se ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN nechtějí rozdělit s Piráty, je věc jiná,“ tvrdila Pošarová.
Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová přitom viní z nenabídnutí předsednictví ve výborech vítězné hnutí ANO. „Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise,“ řekla Richterová v polovině října.