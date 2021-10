Žalobci hlásí sedminásobný nárůst případů, kdy lidé vědomě šíří nákazu

Zákon rozlišuje dvě skutkové podstaty - šíření nakažlivé lidské nemoci (úmyslně) a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.

Zatímco za celý loňský rok zahájili státní zástupci trestní stíhání či zkrácené přípravné řízení u lidí, kteří šířili nakažlivou nemoc úmyslně v devíti případech, letos jich je výrazně více. Jen do konce září to bylo jedenašedesát případů. Ročně tak došlo k téměř sedminásobnému nárůstu.

Přibylo i případů trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti - ze tří loňských případů na letošních třiadvacet.

Ačkoliv ze statistik není jasné, jaké nemoci se trestný čin týká, lze předpokládat, že ve většině případů se šíření týká nemoci covid-19.

Nárůst lze pozorovat především na konci jara a v létě. Zatímco v loňském květnu zjistily úřady jen jeden případ úmyslného šíření nákazy, letos ve stejném měsíci to bylo deset. V červnu pak počet případů meziročně vzrostl z jednoho na dvacet. V červenci byl vloni jeden, letos osm, v srpnu vloni žádný, letos třináct.

„Jde o jednotky případů,“ komentoval data mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

A stejně tomu je i v druhé kategorii, tedy u šíření nákazy z nedbalosti. Nejvyšší nárůst je v letošním červnu, kdy žalobci řešili pět případů, zatímco vloni neměli žádný. Kompletní přehled u obou skutkových podstat je uveden v tabulce níže.

„Pokud jsem pozitivní, jsem umístěn do izolace. Pokud z izolace kamkoliv chodím, tak porušuji zákon. Potažmo tam je i trestně-právní odpovědnost, úmyslné šíření infekční choroby, pokud vím o tom, že jsem pozitivní,“ komentoval tento týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci v souvislosti se zjištěním iDNES.cz, podle kterého „svítí“ aplikace Tečka zeleně i v případě, kdy je plně očkovaný člověk pozitivní na covid-19.

Na problém již letos v dubnu upozorňoval tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Je potřeba, aby ta malá část veřejnosti, která to vlastně kazí té většině, aby si uvědomila, že může být zkontrolována, aby věděla, že policisté budou mít tyto informace a budou je používat třeba i při kontrole mezi kraji. Ve chvíli, kdy policista zkontroluje někoho v autě mezi krajem, bude mít možnost si ověřit, jestli ten člověk není v izolaci nebo v karanténě,“ uvedl tehdy Blatný, když oznamoval, že policisté nově budou dostávat data od hygien.

Počty stíhaných osob a osob ve zkráceném přípravném řízení Šíření nakažlivé lidské nemoci Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti 2020 2021 2020 2021 Leden 3 0 0 2 Únor 0 2 0 1 Březen 1 0 0 1 Duben 0 3 0 3 Květen 1 10 1 3 Červen 1 20 0 5 Červenec 1 8 1 2 Srpen 0 13 0 4 Září 1 5 1 2 Říjen 0 X 0 X Listopad 0 X 0 X Prosinec 1 X 0 X

Hrozí až vězení

O některých případech porušení izolace či karantény server iDNES.cz informoval již v minulosti. Šlo třeba o případ pětačtyřicetiletého muže z Příbramska, který v době nařízené izolace opustil bydliště. Přitom ale boural, posádce záchranné ani letecké služby neřekl, že je pozitivní.

Jindy zase sedmašedesátiletý muž ze Sokolovska chodil navzdory tomu, že byl nakažený covidem-19, k obchodnímu domu a nakupoval v rychlém občerstvení. „Nejprve ho v úterý 2. března policisté spatřili u obchodního domu v Kraslicích, kde postával u rychlého občerstvení. Ve věci policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu šíření nakažlivé lidské nemoci a případ prověřovala,“ uvedl tehdy krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V těchto případech přitom lidem hrozí až vězení. V případě trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci hrozí podle zákona odnětí svobody na šest měsíců až na tři roky. V době nouzového stavu pak dokonce až na osm let. Mírnější jsou tresty u šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, tam hrozí až roční vězení, respektive tříleté za nouzového stavu.

Obecně platí, že nakažený člověk musí v domácí izolaci povinně strávit minimálně 14 dní od pozitivního testu. Karanténu nařídí hygienik nebo speciální trasovací call centrum lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. Dříve trvala rovněž čtrnáct dní, od minulého týdne jen sedm. Podmínkou ukončení je ale negativní PCR test. V obou případech nesmí dotyčný domov po tuto dobu opustit. S nákupy potravin či léků mohou pomoct přátelé, sousedi nebo sociální pracovníci.

Nenošení respirátorů

Porušení izolace či karantény není jediným z prohřešků, který policisté řeší. Častější je porušování vládních nařízení, především absence nošení respirátorů v městské hromadné dopravě. „Přestupky bývají spojené právě s MHD, kde nejčastěji reagujeme na oznámení cestujících v hromadné dopravě nebo od řidičů. Podobně nás upozorňují pracovníci ze zdravotnických zařízení nebo ostraha supermarketů či úřadů. Tito lidé jsou prvotními ‚kontrolory‘ a vědí, že mají možnost se na nás obrátit v potížích,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Pokud je daný člověk agresivní, volají řidiči či ostraha městskou policii. „Pokud už taková situace nastane, strážníci vyzvou cestujícího, aby si nasadil ochranu dýchacích cest a zabývají se podezřením z přestupku. Neuposlechnutím zákonné výzvy by pasažér spáchal další přestupek a navíc by ho hlídka pobídla i k vystoupení z vozidla. Pokud by ani takovou výzvu neposlechl, strážníci by ho vyvedli. Několik takových případů se už v posledních týdnech a měsících bohužel objevilo. Jde ale pouze o jednotlivce,“ doplnil Ghanem. Poukázal na to, že ačkoliv strážníci si problému sami všímají, při jejich příchodu si řada lidí respirátor nasadí.



V Ostravě tamní městská policie kvůli zhoršující se epidemické situaci spustila víkendové kontrolní akce. „Se zhoršující se epidemiologickou situací pozorujeme snižující se počet případů, kdy občané nerespektují aktuálně platná vládní nařízení. Lze říci, že došlo k poklesu denně evidovaných případů, a to až o polovinu případů,“ uvedl mluvčí Jindřich Machů.

Také podle něj lidé nenosí respirátory spíše v MHD, ojediněle i v obchodech. „Od pondělí tohoto týdne k dnešnímu dni (pátku, pozn. red.) evidujeme celkem 205 případů, z toho 196 se týkalo respirátorů v MHD. Naprostou většinu těchto případů, 174, vyřešili strážníci domluvou,“ doplnil.