Otevřeli jste Denní stacionář pro léčbu poruch příjmu potravy v Centru denních stacionářů VFN. Jaká byla hlavní motivace pro jeho vznik?
Denní stacionář pro pacienty s poruchami příjmu potravy ve skutečnosti funguje od roku 2002 v rámci Centra pro poruchy příjmu potravy, ale letos byl přemístěn do nových prostor Centra denních stacionářů, kde společně fungují ještě další dva stacionáře. Jeden pro děti a dospívající, druhý pro dospělé pacienty s jinými psychiatrickými diagnózami. Všechny tři programy jsou nyní soustředěny v jedné budově.
Jak se léčba v denním stacionáři liší od ambulantní péče nebo hospitalizace?
Pacienti docházejí každý pracovní den, obvykle od rána do odpoledne, a absolvují intenzivní terapeutický program. Jeho součástí je psychoterapie, ale také nácvik zdravého stravovacího chování, které bývá u těchto pacientů narušeno. Využíváme především kognitivně-behaviorální terapii, ale také další moderní psychoterapeutické přístupy. Cílem není jen obnovit normální vztah k jídlu, ale také pomoci člověku vrátit se do běžného života. Chceme, aby jídlo přestalo být ústředním tématem jeho každodennosti a aby se mohl znovu věnovat studiu, práci, vztahům a dalším oblastem života.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Kolik pacientů můžete současně přijmout?
Optimální velikost skupiny je dvanáct pacientů. Někdy je tlak na vyšší kapacitu, ale právě tento počet považujeme z terapeutického hlediska za nejvhodnější.
Je o tuto formu léčby zájem?
Program v nových prostorách nyní znovu rozbíháme a postupně o něm informujeme odbornou i laickou veřejnost. Ale ano, obecně je zájem o léčbu poruch příjmu potravy velký. Řada pacientů se však obává stigmatizace nebo samotné hospitalizace, a to i té částečné, tedy formou denního stacionáře. Proto je důležité ukazovat, že jde o účinnou a ověřenou formu léčby, která má velmi dobré výsledky nejen u nás, ale i v zahraničí.
Podobné programy podle zkušeností ze zahraničí přinášejí dobré výsledky?
Ano. Velkou výhodou denního stacionáře je, že člověk není vytržen ze svého přirozeného prostředí. Zůstává v kontaktu s rodinou a běžným životem, což je velmi důležité. U pacientů s poruchami příjmu potravy bývají často narušené rodinné vztahy nebo komunikace. Pokud pacient zůstává doma, můžeme s těmito faktory lépe pracovat.
Má české zdravotnictví dostatečné kapacity pro léčbu poruch příjmu potravy?
Dostupnost péče určitě není ideální. Největší problém vidíme zejména v péči o děti a dospívající, protože dlouhodobě chybí dětští psychiatři. Velkým tématem je také přechod pacientů z dětské psychiatrické péče do péče pro dospělé. Právě toto období bývá velmi citlivé a je důležité, aby na sebe jednotlivé služby dobře navazovaly a pacienti se v systému neztráceli.
Tlaku na vzhled čelí i muži
Poruchám příjmu potravy se věnujete řadu let. Jak se podle vás toto onemocnění v posledních desetiletích proměnilo?
Za tu dobu vidíme několik významných změn. Jednou z nich je takzvaný transgenerační přenos. Setkáváme se s rodinami, kde se problematický vztah k jídlu objevuje už ve druhé nebo třetí generaci. Velkou roli kromě genetiky hraje také rodinné prostředí, výchova a postoje k jídlu a vlastnímu tělu. U každého člověka se rizikové faktory skládají trochu jinak. Někdy navíc vidíme, že rodiče sami bojují s pocity viny nebo mají vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy, což může léčbu jejich dětí komplikovat.
Jaké další změny pozorujete?
Výrazně přibývá pacientů s dlouhodobým, chronickým průběhem onemocnění. Dnes mnohem častěji vídáme ženy ve středním věku, které se s mentální anorexií nebo jinou poruchou příjmu potravy potýkají dvacet i třicet let. Ve veřejnosti přetrvává představa, že jde hlavně o problém dospívajících dívek, ale realita je mnohem složitější. Tato skupina je stále velmi ohrožená, ale věkové rozpětí pacientů se rozšiřuje. Vidíme nárůst případů u mladších dětí, zároveň přibývá pacientů ve středním věku.
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I já si pamatuji, jak dlouho se říkalo, že poruchy příjmu potravy postihují především dospívající dívky. Máte mezi pacienty i muže?
Ano, dokonce v posledních letech pozorujeme nárůst počtu mužských pacientů v klinické praxi.
Čím to je?
Muži jsou dnes ochotnější o svých potížích mluvit a častěji vyhledávají odbornou pomoc. Zároveň se mění společenské prostředí. I muži jsou stále více vystaveni tlaku na vzhled, výkonnost a tělesnou dokonalost. To, co jsme dříve považovali za typické rizikové faktory u žen, dnes stále častěji zasahuje i mužskou populaci. Nemáme zatím dostatek epidemiologických dat, která by ukázala přesný rozsah tohoto trendu, ale v klinické praxi jednoznačně vidíme více mužů s mentální anorexií, stejně jako s psychogenním přejídáním. Je to téma, kterému bude potřeba v budoucnu věnovat větší pozornost.
Ztracený kontakt s vlastním tělem
Proměňují se v poslední letech i přístupy k léčbě?
Ano. Nadále využíváme kognitivně-behaviorální terapii, která patří mezi základní a nejlépe ověřené přístupy. Zároveň se ale stále více ukazuje význam práce s emocemi. Dříve se léčba soustředila hlavně na myšlení a chování, dnes víme, že klíčovou roli hraje také schopnost rozpoznávat a zvládat emoce. Proto větší význam mají také psychoterapeutické přístupy založené na mindfulness, sebesoucitu a sebepřijetí. Jsou ověřovány i nové farmakologické a stimulační metody mozku.
Jak velkou roli v poruchách příjmu potravy hrají sociální sítě?
Z našeho pohledu jsou velmi významným rizikovým faktorem. Mladí lidé na sociálních sítích tráví mnoho hodin denně a často tam hledají potvrzení vlastní hodnoty nebo jistotu, kterou ve skutečném životě postrádají. Problém je, že jsou vystaveni obrazům a sdělením, která bývají nereálná. Někteří influenceři navíc sami bojují s poruchami příjmu potravy nebo propagují extrémní diety a nezdravé životní styly.
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Zasahují do toho i technologie? Mám na mysli aplikace, chytré hodinky a podobné vychytávky.
Dobrá otázka. U citlivějších jedinců mohou tyto „vychytávky“ posilovat nespokojenost s vlastním tělem a potřebu neustálé kontroly. Je to problém, který přesahuje samotné poruchy příjmu potravy. Vidíme, že zejména mladá generace stále více spoléhá na vnější informace a méně na vlastní prožívání a potřeby. Místo aby člověk vnímal, co skutečně potřebuje, orientuje se podle toho, co mu říkají aplikace, sociální sítě nebo různí influenceři. To se netýká jen vztahu k jídlu a tělu. Vidíme to také ve vztazích mezi lidmi. Mladí lidé často obtížněji navazují a udržují blízké vztahy, protože ztrácejí kontakt se svými vlastním prožíváním i potřebami druhých.
Takže poruchy příjmu potravy citelně zasahují i do vztahů nemocného?
Ano. Porucha příjmu potravy zabírá obrovské množství energie a myšlenek, takže člověk bývá silně soustředěný sám na sebe a na kontrolu svého těla. To může negativně ovlivňovat partnerské, rodinné i přátelské vztahy. Tento problém se někdy přenáší i mezi generacemi. Pokud například rodič sám bojuje s poruchou příjmu potravy nebo s narušeným vztahem k vlastnímu tělu, může mít méně energie a kapacity vnímat potřeby svých dětí a adekvátně na ně reagovat.
Klíčem je odborná péče
Přibývá dnes pacientů s poruchami příjmu potravy, nebo jen roste ochota vyhledat odbornou pomoc?
Poruchy příjmu potravy jsou poměrně skryté onemocnění. Mnoho pacientů i jejich rodin se stále obává stigmatizace, takže nelze říct, že by problém zcela zmizel jen díky větší otevřenosti společnosti. Zároveň ale jednoznačně vidíme, že případů přibývá. Pozorujeme to ve zdravotnictví i ve školách. A nejde jen o samotné poruchy příjmu potravy. Výrazně narůstá také počet takzvaných komorbidit, tedy dalších psychických či tělesných onemocnění, která se s nimi často pojí.
Které to jsou?
Nejčastěji jde o úzkostné poruchy, deprese nebo některé osobnostní obtíže. Přibývají ale také pacienti s různými alergiemi, potravinovými intolerancemi nebo například diabetem. Léčba je pak mnohem složitější, protože člověk často neřeší pouze jeden problém, ale několik obtíží současně.
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Má většina pacientů šanci na úplné uzdravení?
Většina ano, ale záleží na několika důležitých faktorech. Klíčové je, aby byl člověk motivovaný ke změně a dostal se včas k odborné péči. Úspěšnost léčby se v různých studiích liší, často se uvádí přibližně 60 procent pacientů, kteří dosáhnou výrazného zlepšení nebo uzdravení. Výsledek ale ovlivňuje řada okolností, například to, zda pacient v léčbě vytrvá a zda nevyhledává alternativní postupy, které slibují rychlá nebo zázračná řešení. V posledních letech se bohužel setkáváme i s různými komerčními programy a alternativními přístupy, které bývají finančně náročné a často nemají odborné podložení. Místo skutečné pomoci mohou pacienty udržovat v chronické fázi onemocnění. Proto je důležité, aby léčba vycházela z odborných a ověřených postupů.
Co je podle vás nejdůležitější v prevenci poruch příjmu potravy?
Prevence je velmi důležitá, ale musí být odborně vedená. Dnes už víme, že nestačí dětem říkat, co mají a nemají jíst. Takový přístup může být někdy dokonce kontraproduktivní. V našich preventivních programech se zaměřujeme především na to, aby se děti a dospívající naučili zvládat stres zdravým způsobem. Poruchy příjmu potravy totiž často vznikají jako nefunkční strategie, jak se vyrovnat s psychickou zátěží. Někdo přestane jíst, jiný se naopak přejídá. Proto děti učíme rozpoznávat své emoce a hledat jiné způsoby, jak stres zvládat. Tyto programy realizujeme už řadu let a vycházejí z mezinárodně ověřených metod.
Může být problémem i dnešní důraz na zdravý životní styl?
Ano, zejména u lidí, kteří jsou k poruchám příjmu potravy náchylnější. Doporučení týkající se zdravé výživy nebo sportu jsou samozřejmě důležitá, ale někteří jedinci je mohou dovést do extrému. Setkáváme se například s lidmi, kteří začnou usilovat o absolutně „čisté“ stravování. Tento jev označujeme jako ortorexii. Přestože zatím nejde o samostatnou psychiatrickou diagnózu, může být předstupněm závažnější poruchy příjmu potravy, například mentální anorexie. Na opačném konci spektra stojí lidé, pro které se jídlo stane hlavním způsobem zvládání stresu a emocí.
Liší se nějak poruchy příjmu potravy u žen a u mužů? Někdy se říká, že ženy více řeší štíhlost, zatímco u mužů bývá problém spojený spíše s výkonem nebo sportem. Potvrzuje to vaše zkušenost?
Ano, do určité míry to potvrzují jak klinické zkušenosti, tak odborné poznatky. U žen bývá častější snaha dosáhnout štíhlosti, atraktivity nebo představy o dokonale zdravém životním stylu. U mužů častěji pozorujeme jiný fenomén. Neusilují primárně o štíhlost, ale o co největší svalovou hmotu při minimálním množství tělesného tuku. Tento problém se označuje jako svalová dysmorfie, někdy také jako Adonisův komplex. Přestože se projevy mohou lišit, důsledky bývají velmi podobné. Dochází k sociální izolaci, zhoršování vztahů, poklesu sebevědomí i psychickým a tělesným komplikacím. V krajních případech mohou mít tato onemocnění stejně závažné následky jako klasické poruchy příjmu potravy a významně ovlivnit kvalitu i délku života.