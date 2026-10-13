Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský potvrdil, že letadlo má blíže nespecifikovanou poruchu a není schopné dále pokračovat v letu. Delegace nyní k přesunu využije pravidelné linky mezi státy, dodal.
„Máme rozbité letadlo a nemůžeme pokračovat v cestě z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu,“ napsal Špicar. Delegace má podle něj na středu v Biškeku domluvených několik důležitých obchodních jednání. „Pokud se nám nepodaří sehnat let komerční linkou, budeme je muset zrušit,“ podotkl.
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Medelský řekl, že celá delegace zhruba 30 lidí se během noci přesune z Baku do Biškeku pravidelnou linkou Ázerbájdžánských aerolinií. „Díky tomu se nám podaří dodržet program a všechny naplánované schůzky v Biškeku se uskuteční,“ uvedl. Podle něj bude mít delegace zajištěny letenky i pro další přesun do kazašské Astany s přestupem v Almaty.
„Přes noc poletíme, ráno dorazíme do Biškeku a hned navážeme plánovaným programem s místními podnikateli,“ uvedl na síti X Bednárik.
Delegace se zástupci zhruba dvou desítek českých firem, profesních asociací a výzkumných týmů odcestovala na misi do tří asijských zemí v neděli. Cílem cesty je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci. Jednání se zaměřují na železniční a nákladní dopravu, logistiku, městskou a chytrou mobilitu a letectví. Smyslem je podle dřívějšího vyjádření ministra pomoci českým firmám k novým partnerům a konkrétním obchodním příležitostem.