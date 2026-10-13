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Závada vládního airbusu zkomplikovala Bednárikovi a jeho doprovodu cestu v Asii

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  20:12

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Před půl devátou ráno dorazil do Prahy vládní Airbus z Maskatu.Na jeho palubě bylo 96 českých občanů, kteří uvízli na Blízkém východě. (4. března 2026) | foto: Ministerstvo zahraničních věcí

Porucha vládního airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. O závadě v letadle dnes odpoledne informoval Špicar na síti X.

Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský potvrdil, že letadlo má blíže nespecifikovanou poruchu a není schopné dále pokračovat v letu. Delegace nyní k přesunu využije pravidelné linky mezi státy, dodal.

„Máme rozbité letadlo a nemůžeme pokračovat v cestě z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu,“ napsal Špicar. Delegace má podle něj na středu v Biškeku domluvených několik důležitých obchodních jednání. „Pokud se nám nepodaří sehnat let komerční linkou, budeme je muset zrušit,“ podotkl.

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Medelský řekl, že celá delegace zhruba 30 lidí se během noci přesune z Baku do Biškeku pravidelnou linkou Ázerbájdžánských aerolinií. „Díky tomu se nám podaří dodržet program a všechny naplánované schůzky v Biškeku se uskuteční,“ uvedl. Podle něj bude mít delegace zajištěny letenky i pro další přesun do kazašské Astany s přestupem v Almaty.

„Přes noc poletíme, ráno dorazíme do Biškeku a hned navážeme plánovaným programem s místními podnikateli,“ uvedl na síti X Bednárik.

Delegace se zástupci zhruba dvou desítek českých firem, profesních asociací a výzkumných týmů odcestovala na misi do tří asijských zemí v neděli. Cílem cesty je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci. Jednání se zaměřují na železniční a nákladní dopravu, logistiku, městskou a chytrou mobilitu a letectví. Smyslem je podle dřívějšího vyjádření ministra pomoci českým firmám k novým partnerům a konkrétním obchodním příležitostem.

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