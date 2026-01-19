Portál veřejných zakázek nefunguje. Zaútočili na něj hackeři

Zadavatelé zakázek v systému uveřejňují potřebné informace a dokumenty. Dodavatelé je mohou vyhledávat a sledovat, čímž se zajišťuje transparentnost, hospodárnost a rovný přístup k veřejným zakázkám v České republice. Zároveň systém umožňuje elektronické podávání nabídek, komunikaci a komplexní správu celého životního cyklu zakázky.
„Portál veřejných zakázek https://portal-vz.cz aktuálně čelí kybernetickému útoku a není k dispozici. Příčinu řešíme a portál se budeme snažit zprovoznit co nejdříve,“ uvedlo ministerstvo.
Odborníci již dříve uvedli, že kyberprostor se stal plnohodnotným bojištěm, kde útoky na infrastrukturu mohou ochromit chod státu i každodenní život. Státní správa pak podle nich patří mezi nejzranitelnějšími sektory. Samotná motivace útočníků se však proměňuje.
Vedle finančního zisku hraje stále větší roli geopolitika a ideologie. Podle některých odborníků mají útoky za cíl snížit důvěryhodnost chodu státní správy a ukázat, že stát není schopný zajistit bezpečnost své klíčové infrastruktury.
Resort je také například správcem Věstníku veřejných zakázek, který funguje. Ve věstníku, a tedy v Informačním systému veřejných zakázek, je povinné evidovat podlimitní a nadlimitní zakázky, a to po dobu minimálně deseti let od ukončení zadávacího řízení.
Stejně jako věstník jsou také funkční registr smluv a Národní elektronický nástroj (NEN), který slouží k administraci a zadávání veřejných zakázek. NEN má být podle informací na webu 23. ledna aktualizován a v pondělí mezi 9:00 až 17:00 bude aktualizována jeho testovací verze. Během instalace pak má být testovací prostředí nedostupné.
Resort minulý rok v tiskové zprávě uvedlo, že nabídne odměnu za odhalení bezpečnostních rizik ve svých informačních systémech. Program se podle ministerstva inspiruje přístupy běžnými v komerčním sektoru nebo ve veřejné sféře v zahraničí. Neměl by zcela nahradit další typy bezpečnostních opatření a služeb jako například penetrační testování, měl by je ale doplnit. V minulém roce hackeři napadali například systémy stavebního řízení, které také spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.