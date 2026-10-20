Porodnost v Česku je na minimu, pomohly by svobodné rodičky. Má to však háček

České zdravotnictví se připravuje na dopady stárnutí populace. Součástí péče o zdraví by ale kromě změny struktury lůžkové a následné péče nebo rozvoje sítě sociálních zařízení, měla být i podpora plodnosti. „Nesmíme rezignovat na podporu porodnosti a pomoc lidem, kteří si přejí děti mít, ale potýkají se s neplodností,“ uvedl prezident Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb a předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb české Hospodářské komory Šimon Toman.
Porodnost v Česku za posledních pět let klesla o více než třicet procent. Zároveň se stále posouvá věk takzvaných prvorodiček. Minulý rok byl průměrný věk matky při narození prvního dítěte 29,2 roku. S přibývajícím věkem ovšem šance na otěhotnění výrazně klesá. Ženě totiž postupně ubývá vajíček, zhoršuje se i jejich kvality. Předsedkyně Spolku center asistované reprodukce Nicole Mardešićová zdůraznila, že jde o biologickou změnu, která je nevratná.
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Stále více žen proto volí možnost zmrazení vajíček z nezdravotních důvodů. Podle odhadů center Reprofit a Gennet si o něj letos může požádat skoro pět set padesát žen. Před třemi lety jich přitom za celý rok nebylo ani dvě stě padesát. Samotné zmrazení vajíček ale ještě není zárukou těhotenství. Nejdůležitější je přijít včas. Vajíčko si totiž zachová kvalitu, která odpovídá věku, kdy bylo zmrazeno.
Zásadní roli hraje i počet. U žen mladších 35 let většinou stačí osm až deset zralých vajíček. Pokud ale přijde žena okolo 40 let věku, je potřeba alespoň dvacet vajíček. Na zmrazení mají nárok i ženy ze zdravotních důvodů. Nejčastěji kvůli onkologické léčbě, která může plodnost ohrozit. Pro ně je navíc zmrazení vajíček hrazené pojišťovnou. Podle Mardešićové se ale mnoho žen o této možnosti nedozví včas. „Bohužel v České republice spolupráce s onkologií ještě nefunguje tak dobře, jak bychom si představovali,“ přiznala.
Starší ženy chtějí mít děti samy, zákon jim to zakazuje
Nejvyšší průměrný věk mají rodičky v Praze. Odborníci proto mají jednoduché vysvětlení. Ve velkých městech žije největší procento žen, které dosahují nejvyššího vzdělání. Řada mužů se naopak dříve rozhodne jít do pracovního procesu. „Tyhle velmi vzdělané ženy k sobě potom hledají stejně vzdělané partnery a vzniká propast. Ženy dlouho nemohou správného partnera najít, což následně začíná být problém i pro jejich reprodukci,“ upřesnila Mardešićová.
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Roste proto skupina starších svobodných žen, které jsou na těhotenství a mateřství emocionálně, fyzicky i finančně připravené. Kvůli postoupilému věku už pro ně ale mrazení vajíček není alternativou. Musí se proto spolehnout na umělé oplodnění. To ale stávající česká legislativa bez partnera neumožňuje.
V některých případech pak ženy k podpisu žádosti o umělé oplodnění využívají fiktivního partnera. Zkrátka muže, se kterým ve skutečnosti netvoří pár. „Pokud si žena bez partnera najde muže, který ji souhlas podepíše, zákon ho považuje za otce narozeného dítěte. I přesto, že byly k oplodnění použity spermie dárce,“ varoval místopředseda Spolku center asistované reprodukce Štěpán Machač.
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Jiné ženy se vydávají na kliniky do zahraničí, kde ovšem většinou narazí na jazykovou a administrativní bariéru. Nejhorší variantou je ale hledání dárce přes neověřené inzeráty na internetu. Odborníci v tomto případě upozorňují především na zdravotní rizika. „V licencovaném centru dárce podstupuje genetické vyšetření a testy na HIV, hepatitidy B a C, syfilis a chlamydie. U dárců z internetu taková garance neexistuje,“ doplnil Machač.
Experti se proto shodují, že řešením by bylo umožnit legální, lékařsky kontrolovanou asistovanou reprodukci i ženám bez partnera. Úprava zákona by podle nich odstranila jednu ze konkrétní překážku k chtěnému rodičovství.