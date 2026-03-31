Počet narozených dětí v ČR se propadl na historické minimum. Loni jich bylo 78 tisíc

Autor:
  9:23
V roce 2025 se v Česku narodilo 77 600 dětí, což je o osm procent méně než předloni a vůbec nejméně v historii statistického zjišťování. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Českokrumlovská porodnice patří mezi tři nejlepši malé porodnice v České republice, ukázal to nový matematický model, s nímž pracuje VZP. | foto: MAFRA

„Počet narozených dětí klesal ve všech pořadích. Mimo manželství se narodilo 46,8 % dětí, mírně méně než o rok dříve, a to zásluhou poklesu podílu nemanželsky narozených dětí u prvorozených,“ uvedl ČSÚ. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 31 let.

Přestože narozených dětí ubylo, počet obyvatel se loni zvýšil. K 31. prosinci 2025 mělo Česko 10 915 839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025.

„Populace Česka zaznamenává kladné přírůstky obyvatel nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je však zajišťuje pouze zahraniční stěhování, bilance přirozené měny je záporná,“ vysvětlili statistici.

Převaha zemřelých nad živě narozenými dětmi o 35,7 tisíce osob v roce 2025 byla přitom vůbec největší od roku 1919.

Co považujete za hlavní příčiny propadu porodnosti?

celkem hlasů: 102

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.
Vstoupit do diskuse (82 příspěvků)

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Že docházejí rakety? Írán už střílí málo, ale stačí mu to. Změna hry Ameriku bolí

Premium
Příslušníci íránské armády připravují rakety během vojenského cvičení v...

Podcenily Amerika a Izrael počet íránských raket? Je to jedno, Írán s nimi hraje jinou hru, prastarý trik obléhaných.

31. března 2026  9:29

Obrana Česka stojí každého obyvatele tisícovku měsíčně. Ve srovnání podprůměr

Srovnání výdajů na obranu zemí NATO za rok 2025 per capita, tedy kolik který...

Česká republika má necelých 10,9 milionu obyvatel a stát na obranu každého jednotlivce včetně kojenců loni vynaložil zhruba 12 232 korun. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy generálního tajemníka...

31. března 2026  9:20

Babiš obnovuje jednání se slovenskou vládou, mění Fialovo rozhodnutí

Společná tisková konference premiérů České republiky Andreje Babiše a Slovenské...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se v úterý před polednem sejdou na zámku Nová Horka u Studénky. Kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě tak mění postoj ke společnému jednání vlád dvou...

31. března 2026,  aktualizováno  9:14

Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil...

31. března 2026  9:11

Legendární reklama Eurotelu dostala AI remake. Jak se vám líbí?

O2 reklama

Byla to jedna z nejdražších českých reklamních kampaní všech dob, tehdejší operátor Eurotel si na ni dokonce najal režiséra filmu Baraka. Nyní, pomocí umělé inteligence, vznikl její moderní „remake“....

31. března 2026

Mrazivá fakta vs. seriálová fikce: Proč nás skutečné zlo fascinuje víc než scénář?

Záběr ze seriálu Případy 1. oddělení

Seriály jako Devadesátky nebo Případy 1. oddělení trhaly rekordy sledovanosti. Diváci u televizních obrazovek se zatajeným dechem sledovali práci vyšetřovatelů, ale skutečná realita bývá často ještě...

31. března 2026  8:54

Írán zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji. Hrozil únik ropy

Sledujeme online
Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker kotvící v Dubaji, způsobil požár a plavidlo poškodil. Dubajské úřady ráno uvedly, že požár byl uhašen a že již nehrozí únik ropy do moře. Při...

31. března 2026  6:18,  aktualizováno  8:49

Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé

Policisté v pondělí zasahovali v bytě rapera Lea Beránka, odvedli ho v poutech....

V bytě rapera Lea Beránka zasahovala v pondělí policie. Hudebníka nakonec vyvedli v poutech a odvezli. Strážníky přivolali vyděšení sousedé. O celé věci informoval server CNN Prima NEWS.

31. března 2026  8:23

Ukrajinci znovu zasáhli ropný přístav v Baltském moři, gubernátor přiznal škody

Sledujeme online
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....

Podle gubernátora Leningradské oblasti Alexandra Drozděnka ukrajinský dronový útok poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři. Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na ruské ropné přístavy...

31. března 2026  8:22

Noční požár bytu v Plzni má jednu oběť, vážně popálený člověk zemřel v nemocnici

Následky požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni. (30. března 2026)

Při požáru bytu v domě na náměstí Generála Píky v Plzni se v pondělí večer vážně popálil jeden člověk, který následně v nemocnici zemřel. Z domu se samo evakuovalo 35 lidí. Výši škod a příčiny vzniku...

31. března 2026  7:52

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

31. března 2026  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.