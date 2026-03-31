„Počet narozených dětí klesal ve všech pořadích. Mimo manželství se narodilo 46,8 % dětí, mírně méně než o rok dříve, a to zásluhou poklesu podílu nemanželsky narozených dětí u prvorozených,“ uvedl ČSÚ. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 31 let.
Přestože narozených dětí ubylo, počet obyvatel se loni zvýšil. K 31. prosinci 2025 mělo Česko 10 915 839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025.
„Populace Česka zaznamenává kladné přírůstky obyvatel nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je však zajišťuje pouze zahraniční stěhování, bilance přirozené měny je záporná,“ vysvětlili statistici.
Převaha zemřelých nad živě narozenými dětmi o 35,7 tisíce osob v roce 2025 byla přitom vůbec největší od roku 1919.