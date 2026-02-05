Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20. října,“ říká Petr Holba, zástupce primářky Gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař Centra porodní asistence v Nemocnici Litoměřice. | foto: Nemocnice Litoměřice

Ivana Lesková
  15:53
Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení ani neatestovaná lékařka, kteří od úmrtí dvou dětí nesmí pracovat, už se do stejné nemocnice nevrátí. Vedení společnosti Krajská zdravotní dodrželo slib, že jim umožní návrat do klinické praxe, ale s podmínkou, že odejdou jinam.

Lékařka by mohla nastoupit do nemocnice v Teplicích, která také patří Krajské zdravotní. „Do pátku mám zaměstnavateli potvrdit, zda s nabídkou souhlasím,“ říká. Do Teplic by ráda nastoupila už v polovině příštího týdne. Problém je, že společnost odmítla potvrdit termín, kdy jí ukončí takzvané překážky v práci, které nařídila oběma lékařům od 1. prosince.

„Vedení se mě snažilo z osobních i politických důvodů zbavit, protože jsem před volbami odmítl vyjádřit veřejnou podporu ODS. Hledali záminku. Například tlačili na personál, aby řekli, že užívám drogy.“

