Městská nemocnice Čáslav obsluhuje spádovou oblast desetitisíců lidí. Pokud by nebyla, musely by rodičky do Kolína nebo Havlíčkova Brodu, které jsou vzdálené půl hodiny jízdy.

Přesto tamní gynekologicko-porodnické oddělení nemá jisté vyhlídky na přežití. „Porodů je u nás letos nejméně za posledních 15 let. Budeme rádi, když se letos dostaneme na 400 porodů,“ popsal MF DNES primář Peter Rafaj. Ještě loni se přitom počet narozených miminek blížil šesti stům.