Kvůli riziku odmítaly. Teď porodnice při císařském řezu zapojují rodiče stále víc

„Je to obrovský rozdíl v porovnání s klasickým císařským řezem. Přála bych to zažít každé ženě. Okamžitý kontakt s miminkem je k nezaplacení,“ říká Anna Nosková z Jičína v Královehradeckém kraji, která pracuje jako dula a laktační poradkyně. Kvůli císařskému řezu jela před dvěma lety rodit až do Městské nemocnice v Ostravě.

Ta totiž nabízela jako první v zemi od května 2022 laskavý císařský řez, na kterém se mohou rodiče podílet. Matky si přebírají dítě hned, když je lékař vytáhne nad operační ránu. I s tepajícím pupečníkem si dítě přivinou na hruď a nechají je přisát k prsu. Až pupečník dotepá, může ho přestřihnout otec.