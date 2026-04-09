Specialisté z Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře (VFN) úspěšně završili péči o nedonošenou holčičku Verunku, která se narodila v extrémně nízkém stádiu těhotenství, informovala o tom porodnice na svých sociálních sítích.
Malý zázrak
Hranice viability (životaschopnosti) plodu je lékaři v České republice a dalších zemích předpokládaná na dokončený 24. týden těhotenství nebo porodní hmotnost 500 gramů.
Nejpředčasněji narozené žívé dítě je dle Guinnessovy knihy američan Curtis Means, který se narodil v roce 2020 v čase 21 týdnů a 4 dny (132 dní před termínem). Při narození vážil pouhých 420 gramů.
Verunka se narodila v čase 21 týdnů a 6 dní, což je období, které medicína definuje jako absolutní hranici přežití. Její porodní váha činila pouhých 530 gramů. Vzhledem k extrémní nezralosti orgánových soustav musela dívka od prvních momentů bojovat s řadou komplikací, které vyžadovaly vysoce specializované nasazení celého neonatologického týmu.
Hospitalizace trvala celkem 160 dní. První kritické měsíce strávila Verunka na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP). V závěrečné fázi byla s rodiči přesunuta na oddělení Centra rodinné péče, které umožňuje nepřetržitý kontakt rodiny s dítětem v prostředí simulujícím domácí režim, ovšem pod dohledem lékařů.
„Každý takový příběh je pro nás připomínkou, jak křehký a zároveň silný může život být a jak důležitá je odborná péče, zkušený tým i blízkost rodiny,“ vysvětlili zástupci porodnice u Apolináře.
Během pobytu v nemocnici se váha holčičky zvýšila z původních 530 gramů na finálních 3 835 gramů. Minulý týden si ji rodiče konečně mohli odvézt domů. Porodnice u Apolináře se dlouhodobě zaměřuje právě na péči o děti narozené na hranici životaschopnosti, přičemž klade důraz nejen na technologickou odbornost, ale i na psychologickou podporu rodiny.