Za smrt dítěte bychom rodičky trestat neměli, reagují na soud lékař i advokátka

V květnu 2022 jihlavští porodníci řekli tehdy sedmadvacetileté těhotné ženě z Jičínska, že kvůli rizikové poloze plodu koncem pánevním musí podstoupit císařský řez. Jinou možnost podle ženy nenabídli.
Nastávající matka, profesí porodní asistentka, operaci odmítla. Podepsala negativní revers a chtěla rodit v jiné nemocnici. Nakonec začala rodit doma. Byla sama. Dítě se při porodu dusilo, utrpělo těžké postižení mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
Bohužel u nás stále přistupujeme k omezování svobodného rozhodování žen o vlastním těle jako ve středověku.