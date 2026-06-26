Porno, hra na nacistu. Totální šok, říká o chování dětí na internetu Babiš

„Pro mě to byl totální šok, byť jsem už o rizicích digitálního světa slyšel hodně, tak ta skutečnost na mě zapůsobila jako elektrický proud. Bylo mi jasné, že žijeme v iluzi, ze které musíme vystoupit,“ uvedl na semináři k chování dětí v digitálním světě premiér Andrej Babiš.
Chování dětí je podle něj potřeba nyní mapovat a analyzovat. „Neberte to ale tak, že jsem před vás předstoupil, abych vám řekl, že je třeba digitální svět zakázat jako v Austrálii,“ dodal s tím, že nelze dětem technologie vzít a předstírat, že nikdy neexistovaly.
Babiš zároveň doplnil, že stát plánuje preventivní kroky. Jedním z nich by měl být také zákaz používání telefonů ve školách od září 2027.
„To, co uvidíte, je nejhorší verze, na předchozí konferenci jsme to nazvali ‚digitální žumpa‘,“ doplnil Babiš s tím, že by záběry měli vidět všichni rodiče.
Za peníze vysílají školáci i matky
Experti z Českého telekomunikačního úřadu Václav Linhart a Jaroslav Doležal představili materiály, které mají často přímo od dětí. Společně totiž objíždí školy a edukují děti o rizikách online prostředí.
Jednou z ukázek jsou děti, které na platformě TikTok živě vysílají ze školy.„Uvidíte, že ty děti jsou všechny ve školách. Máme tady napříč republikou trend, kdy děti celý den sedí v lavicích a přivydělávají si peníze,“ říká Doležal.
Peníze dětem totiž mohou posílat lidé prostřednictvím takzvaných dárků. Experti ale upozorňují na to, že konečný uživatel dostane přibližně třetinu darované částky, zbytek připadne čínské platformě.
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„Dospělí říkají, že to je kvůli slávě nebo že se nudí. Oni to dělají, protože si chtějí každý den alespoň trochu přivydělat,“ vysvětluje Linhart.
Děti vysílají během vyučovacích hodin a čekáním na peníze tráví i několik hodin. To podle odborníků vytváří dětem nezdravé návyky do života. „Děti se učí, že celou střední školu nemusí nic dělat. Ale oni se něco učí. Učí se to, že si ten den bez živého vysílání neumí představit,“ objasňuje Doležal s tím, že si mladí lidé streamování přenáší i do dalších oblastí života.
„Pak vidíte ty streamy, kdy jsou v kamionech, ve vlacích, v obchodech nebo taky doma s dítětem,“ doplňuje s tím, že už v současné době se na platformách objevují mladé české matky po střední, které tráví dny tím, že živě vysílají průběh svého dne. „Když něco děláte každý den, tak si na to zvyknete a děláte to i s vlastním dítětem,“ doplňuje Doležal.
Linhart dodává, že jde o nebezpečný zvyk, protože se na streamech většinou nic neděje. „Je to nebezpečné a jste naučení, že dostáváte peníze za nic,“ říká. Zatímco dříve rodiče často rádi sdíleli své děti na Facebooku, nyní se toto vytváření digitální stopy přesunulo na TikTok. „Nemáme jediné dítě, které by řeklo, že s tím je v pohodě,“ říká Linhart.
Záběry z válečné zóny a lekavá videa
„YouTube je vstupní brána dětí do digitálního světa, YouTube je číslo jedna u těch nejmenších dětí. Jsou tam úžasné věci, pohádky, vzdělávací videa, ale my zjišťujeme, že české děti věnují svou pozornost nejvíce naprosto stupidnímu obsahu,“ popisuje zkušenosti z praxe Doležal.
Řada dětí a mladistvých často ani neví, co jednotlivé obsahy znamenají. „Všechno, co tady uvidíme, třeba Skibidi, je absolutní blbost, je to hlava, která se splachuje do záchodu. Je to seriál o tom, že hlavy, které vylézají ze záchodu, bojují s druhou partou a dost brutálně spolu soupeří. To není pro malé děti,“ říká Doležal o obsahu, který často konzumují děti na prvním stupni základní školy.
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Podobného obsahu, jako jsou Skibidy Toilet nebo „six-seven“, který často vytváří i umělá inteligence, začalo výrazně přibývat hlavně v období covidu. K dnešnímu dni mají taková videa na YouTube přibližně 13 miliard zhlédnutí. Často navíc děti ani neví, co daný obsah znamená.
„Dostali jsme se do tak bizarní situace, že dospělí chlapi vysvětlovali dětem, co ty hlouposti znamenají. To je také nebezpečný jev, když děláte věci bez smyslu, jen protože je dělá někdo další. Dnes se tomu říká trend,“ říká o situaci ve školách Linhart.
Oba experti také upozorňují, že problematická jsou i strašidelná videa, která i děti v předškolním věku na YouTube konzumují denně. „Dětí, které nejsou zvyklé koukat na taková děsivá videa, je strašně malinko. Když to s dětmi řešíme, tak ony se začnou chlubit, co viděly horšího. Jsou to třeba i záběry z GoPro kamer z válečné zóny,“ vysvětluje Linhart.
Podle psychologů se tím dětem obrušují hrany toho, co jim přijde závažné a mají problém s empatií. „Potom raději bodnou někoho nůžkami do krku, než aby uměly konflikt řešit,“ doplňuje. Upozorňují také na to, že rodiče by neměli sledovat jen čas dětí strávený na sítích, ale hlavně samotný obsah.
„Čas nehraje roli, roli hraje to, čemu děti věnují pozornost a co je baví,“ říká Linhart. Dodává, že rodičovská kontrola často u zařízení nefunguje, protože platformy jsou naprogramované tak, aby u nich děti trávily co nejvíce času.
Hra na orgie i Orlí hnízdo
Zatímco dříve se podle dat děti setkávaly s pornografickým obsahem kolem 13. roku, v současné době je to v době mezi šestým a sedmým rokem. Důležitou roli v tom podle ČTÚ hraje platforma Roblox. Ta se na první pohled tváří jako herní aplikace, ve skutečnosti jde o sociální síť, na které je 400 milionů uživatelů.
„V Robloxu je 51 milionů něčeho. Něco je hra, něco sociální sít. Je toho tolik, protože to může vytvářet každý a vložit to tam. Tvůrci to umí schovat do roztomilé grafiky,“ popisuje Linhart jednu z neoblíbenějších aplikací mezi dětmi.
Jde o místo, kde děti mohou dennodenně navazovat kontakt s cizími lidmi, konzumovat nepřeberné množství jednoduchého obsahu, mohou sledovat strašidelný obsah nebo brainrot, což může vést k roztěkanosti.
Zároveň se děti mohou přes jiné uživatele dostat k obsahu, který obsahuje animované postavičky v sexuálních scénách. „Dětem chodí pozvánky na akce, kde se pak dítě dostane třeba na orgie, do místností, kde se konzumují drogy atd.,“ popisuje Doležal.
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Na platformě se lze setkat i s extremismem. „Objevili jsme hru, kde si děti mají hrát na Rudolfa Hesse. Hrajete na to, že si po obědě chodíte postřílet pár vězňů. Jsou tam hry, kdy si děti chodí hrát na Orlí hnízdo, na nábor do Ku-klux-klanu,“ doplňuje.
„Děti to tak vychovává ke konzumaci stupidního obsahu. Když je hry nebaví, tak jsou naučené, že si najdou jiný obsah, tak děti fungují i v dospělosti, kdy konzumují jiné obsahy,“ říká Doležal.
„Dobrou hru poznáte tak, že musí být trochu těžká. Musí tam být vidět zlepšování. Jako jízda na kole,“ dodává.
Oba experti upozorňují před „hrou“ na Robloxu Pls Donate (prosím daruj – pozn. redakce), kde mohou navazovat kontakt s cizími lidmi a například za intimní snímky mohou získávat digitální měnu, za kterou si mohou pořizovat herní „vychytávky“.
Zatímco Robloxu se věnují hlavně chlapci, děvčata podle expertů tráví volný čas například na Snapchatu nebo WhatsAppu. Tam vytváří videa, na kterých například tancují v minisukních. „Vidíme tam stylizace proti dětství, děvčata to hodně dělají, přeskakují dětství. Nevím, co je za problém, proč to takhle je,“ říká Linhart.
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Dodává, že není špatně to, že natočí taneček, mladé dívky podle něj ale nemyslí už tolik na to, že tak vytváří datovou stopu. „Ignoruje se riziko, protože v pokojíčku lze najít třeba diplom, kde se dočtete, jak se jmenuje a odkud je,“ říká.
Na WhatsAppu si zase zakládají kanály, o kterých rodiče často neví a na kterých děti sdílí osobní informace.
„Mladý člověk se učí od malinka podvádět své nejbližší lidi, jako je máma s tátou, protože si vytváří kanály, o kterých oni neví. To si uloží. Děti si zvykají, že si v digitálním prostředí mohou dělat, co chtějí. Když mohou podvádět rodiče, mohou podvádět i ve škole, v práci, ve vztazích,“ říká Doležal.