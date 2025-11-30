Třiatřicetiletá Martina z Brna je člověkem, jemuž by ve středověku probodli srdce kůlem a pohřbili ho tváří k zemi, neboť by byla považovaná za upírku.
Trpí totiž porfyrií. Jde o soubor nemocí, z nichž některé typy mají klinické projevy podobající se folklorním představám o upírech.
Nemoc je to tak vzácná, že se s ní většina lékařů nikdy nesetká. Proto řada pacientů s příznaky porfyrie uniká diagnóze. V Česku umí nemoc spolehlivě určit jediné pracoviště a jsou zde jen tři lékaři, kteří porfyrii rozumí a umí ji léčit.
Existuje i spekulace, že porfyrici též pili krev, protože to bylo v těch dobách jediné, co šlo dělat. Transfuze neexistovaly.