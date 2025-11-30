Ničí je slunce a vadí jim česnek. Vzácnou upíří nemoc umí v Česku léčit jen tři lékaři

Takhle vypadal vampýr Tobiáš, když jej archeologové v roce 2010 vykopali v Hrádku nad Nisou. Poloha na břiše a mimo prostor někdejšího hřbitova nasvědčuje, že lidé se ho museli obávat. Podobu vampýra Štěpána ale bohužel neznáme. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Tomáš Lánský
  20:00
Nesmí vyjít na denní světlo. Sluneční paprsky jí způsobují bolestivé puchýře. Proto se pohybuje venku především v noci. Kvůli tomu je její pleť až nezdravě bílá a křehká jako papír, zatímco oči jsou podlité. Nejí česnek, protože z něj má urputné bolesti břicha.

Třiatřicetiletá Martina z Brna je člověkem, jemuž by ve středověku probodli srdce kůlem a pohřbili ho tváří k zemi, neboť by byla považovaná za upírku.

Trpí totiž porfyrií. Jde o soubor nemocí, z nichž některé typy mají klinické projevy podobající se folklorním představám o upírech.

Nemoc je to tak vzácná, že se s ní většina lékařů nikdy nesetká. Proto řada pacientů s příznaky porfyrie uniká diagnóze. V Česku umí nemoc spolehlivě určit jediné pracoviště a jsou zde jen tři lékaři, kteří porfyrii rozumí a umí ji léčit.

Existuje i spekulace, že porfyrici též pili krev, protože to bylo v těch dobách jediné, co šlo dělat. Transfuze neexistovaly.

Petr Brestovanskýarcheolog

