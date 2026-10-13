Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poradní tým dětského ombudsmana odmítá plošný zákaz mobilů na školách

Autor: ,
  18:07

Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskusi s těmi, kterých se změna přímo dotýká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana o tom v úterý informovala na webu.

Úprava školského zákona týkající se omezení elektronických zařízení ve školách je aktuálně na programu prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Dětský ombudsman Martin Beneš uplatnil k novele své připomínky už v červenci.

Děti ani rodiče to nepotěší. Chytré hodinky nebudou povolenou alternativou

„Včerejší setkání poradního týmu opět potvrdilo, že děti mají co říct. Nad problematikou přemýšlejí, uvědomují si rizika a chtějí diskutovat o změnách. Mrzelo mě, když jsem od dětí slyšel, jak se cítí v politické diskusi o mobilech ve školách opomíjení,“ uvedl v úterý dětský ombudsman Beneš. Podle něj by se děti měly zapojovat do přípravy všech právních předpisů, které se jich týkají.

Mladí členové poradního týmu na setkání popisovali své dosavadní zkušenosti ze škol a diskutovali o možnostech nastavení pravidel. Ačkoliv mnohé děti podporují rozumná omezení podle specifik jednotlivých škol, plošný plošný zákaz odmítají.

Členové týmu upozornili také na praktické rozporuplnosti novely. Vzhledem k tomu, že školy dnes běžně využívají elektronické informační systémy, zákaz by žákům znemožnil například operativně kontrolovat změny v rozvrhu. Za nespravedlivé pak děti označily i to, že dospělí hodlají pro žáky zavést plošný zákaz, který by sami pro sebe nepřijali.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) není návrh plošným zákazem, ale chytrou regulací, uvedlo v reakci ministerstvo školství (MŠMT). „Využívání moderních technologií ve výuce je podle něj naopak žádoucí a návrh s tímto počítá. Zmíněný návrh řeší zejména situaci o přestávkách, kdy by školy měly svým žákům nabízet jinou formu aktivit, o čemž je také projekt MŠMT Aktivní škola,“ uvedl mluvčí úřadu Ondřej Macura. Cílem Aktivní školy je mimo jiné motivovat a inspirovat školy v tom, co by mohly pro podporu pohybu dětí ve škole dělat.

Vláda je pro zákaz mobilů ve školách. Z kantorů udělá kontrolory batohů, říká ODS

Děti by podle návrhu novely školského zákona mohly mít zakázáno používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině či jídelně. Zákaz by se měl týkat dětí v mateřských a základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Nyní může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol.

Výjimku ze zákazu by měly mít děti v případě, že telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám, tedy například pro monitorování cukrovky nebo jako kompenzační pomůcku. Škola bude moci povolit používání mobilů nebo například tabletů pro vzdělávací účely. Také bude moci žákům dovolit používat telefony na školních výletech a exkurzích, vyplývá z návrhu.

20. července 2026
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Poslanci budou jednat o cestě Pavla do Maroka, prosadila vládní koalice

„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“...

Poslanci vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě prosadili do programu jednání výzvu Poslanecké sněmovny prezidentovi Petru Pavlovi, aby zveřejnil informace o financování své soukromé dovolené v...

13. října 2026  18:09,  aktualizováno  18:59

Rozpaky a přeřeky nové mluvčí Bílého domu. A už se spekuluje, kdy skončí

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová pořádá svou první tiskovou...

Premiéra nové tiskové mluvčí Bílého domu Katie Zachariové skončila po pouhých čtrnácti minutách. Její první oficiální vystoupení před novináři provázely nejistota, vyhýbavé odpovědi i nechtěné...

13. října 2026  18:53

Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu

ilustrační snímek

Uskupení Kladeňáci podá v nejbližších dnech k soudu stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Možnosti skládání koalice by případný mandát navíc v jejich prospěch pravděpodobně...

13. října 2026  18:47

Poradní tým dětského ombudsmana odmítá plošný zákaz mobilů na školách

ilustrační snímek

Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskusi s těmi, kterých...

13. října 2026  18:07

Poslanci jednají o dani pro rafinerie. Nezvýší ceny, ujišťuje Schillerová

Přímý přenos
Aleš Juchelka, Adam Vojtěch, Alena Schillerová a Radek Vondráček na tiskové...

Poslanci projednávají návrh vlády Andreje Babiše na zavedení mimořádné daně pro rafinerie pro letošní a příští rok. Vláda ho zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou....

13. října 2026  5:38,  aktualizováno  18:03

Osm let stačilo, dejte to bez ANO. Ve Zlíně sílí nespokojenost s chystanou koalicí

Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen...

Povolební vyjednávání o nové koalici ve Zlíně pokračují. Situace se vyvíjí také v jednotlivých stranách, které by ji mohly společně s vítězným ANO sestavit. Poté, co se ozvaly nespokojené hlasy...

13. října 2026  17:53

Čtyři roky je kritizovali, teď s ODS a ANO domluvili koalici. Zrada, zní od voličů

Vítězné hnutí Hradišťáci složilo koalici s ANO a ODS. V popředí zleva:...

Je to ten nejméně očekávaný výsledek povolebního vyjednávání v Uherském Hradišti. V pondělí večer se na koaliční spolupráci dohodlo vítězné hnutí Hradišťáci se zástupci ANO a ODS. Tedy stranami,...

13. října 2026  10:19,  aktualizováno  17:51

Kvůli zákonu o státních zaměstnancích se chce opozice obrátit na Ústavní soud

Kateřina Stojanová na tiskové konferenci České pirátské strany. (22. září 202ž)

Opoziční Piráti oznámili, že bude podána ústavní stížnost na nový zákon o státních zaměstnancích, který chce prosadit vládní koalice na mimořádné schůzi Sněmovny ve středu. Návrh vetoval prezident...

13. října 2026  12:55,  aktualizováno  17:50

Do politiky se hrnou tisíce lidí s titulem MUDr. Jejich šance uspět ale klesají

Premium
ilustrační snímek

Bílý plášť a titul MUDr. byly dříve silnou značkou i pro politiku. Nejméně každý třetí doktor, který chtěl mandát, uspěl. Lidé je často volili, i když je neznali. Věřili jim kvůli profesi. Když...

13. října 2026  17:48

Jako záchranář vidím, co lidi trápí, říká Vašica před druhým kolem voleb

Kandidátem v letošních senátních volbách je za hnutí ANO za obvod 81 Uherské...

Do finálového souboje senátních voleb v Uherském Hradišti postoupil jako druhý Jiří Vašica (ANO). O místo v Senátu usiluje z pozice radního v Uherském Hradišti. Pracuje 26 let jako záchranář, proto...

13. října 2026  17:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

AI může proniknout z televize do lednice. Anthropic varuje před novou hrozbou

ilustrační snímek

Umělá inteligence by se už během několika měsíců mohla sama kopírovat a šířit mezi chytrými televizemi, lednicemi nebo dalšími spotřebiči připojenými k internetu. Škodlivý program využívající AI by...

13. října 2026  17:30

Ruská nekropolitika na vlastní kůži: 15krát víc obětí než v Afghánistánu a Čečně

Ruský publicista Alexandr Chramov analyzoval památník padlých v městě Arzamas v...

Současná ruská agrese proti Ukrajině devastuje ruské regiony v dosud nevídaném měřítku. Ruský publicista Alexandr Chramov na svém blogu analyzoval lokální památník padlých, který bez příkras ukazuje...

13. října 2026  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.