Poradní tým dětského ombudsmana odmítá plošný zákaz mobilů na školách

Úprava školského zákona týkající se omezení elektronických zařízení ve školách je aktuálně na programu prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Dětský ombudsman Martin Beneš uplatnil k novele své připomínky už v červenci.
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„Včerejší setkání poradního týmu opět potvrdilo, že děti mají co říct. Nad problematikou přemýšlejí, uvědomují si rizika a chtějí diskutovat o změnách. Mrzelo mě, když jsem od dětí slyšel, jak se cítí v politické diskusi o mobilech ve školách opomíjení,“ uvedl v úterý dětský ombudsman Beneš. Podle něj by se děti měly zapojovat do přípravy všech právních předpisů, které se jich týkají.
Mladí členové poradního týmu na setkání popisovali své dosavadní zkušenosti ze škol a diskutovali o možnostech nastavení pravidel. Ačkoliv mnohé děti podporují rozumná omezení podle specifik jednotlivých škol, plošný plošný zákaz odmítají.
Členové týmu upozornili také na praktické rozporuplnosti novely. Vzhledem k tomu, že školy dnes běžně využívají elektronické informační systémy, zákaz by žákům znemožnil například operativně kontrolovat změny v rozvrhu. Za nespravedlivé pak děti označily i to, že dospělí hodlají pro žáky zavést plošný zákaz, který by sami pro sebe nepřijali.
Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) není návrh plošným zákazem, ale chytrou regulací, uvedlo v reakci ministerstvo školství (MŠMT). „Využívání moderních technologií ve výuce je podle něj naopak žádoucí a návrh s tímto počítá. Zmíněný návrh řeší zejména situaci o přestávkách, kdy by školy měly svým žákům nabízet jinou formu aktivit, o čemž je také projekt MŠMT Aktivní škola,“ uvedl mluvčí úřadu Ondřej Macura. Cílem Aktivní školy je mimo jiné motivovat a inspirovat školy v tom, co by mohly pro podporu pohybu dětí ve škole dělat.
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Děti by podle návrhu novely školského zákona mohly mít zakázáno používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině či jídelně. Zákaz by se měl týkat dětí v mateřských a základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Nyní může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol.
Výjimku ze zákazu by měly mít děti v případě, že telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám, tedy například pro monitorování cukrovky nebo jako kompenzační pomůcku. Škola bude moci povolit používání mobilů nebo například tabletů pro vzdělávací účely. Také bude moci žákům dovolit používat telefony na školních výletech a exkurzích, vyplývá z návrhu.
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20. července 2026