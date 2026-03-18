Vachatová se stala terčem kritiky, jelikož se podílí na přípravě zákona, který počítá s registrací subjektů se zahraničními vazbami. Opoziční strany vyzvaly premiéra a předsedu ANO Babiše, aby přípravu zákona zastavil. Vachatová podle nich vzbuzuje kontroverze také proto, že její bratr dlouhodobě žije v Rusku, kde řídí firmu na vymáhání dluhů.
Vachatová se vlně kritiky chce bránit právní cestou. „Hrubé, urážlivé a lživé výroky na moji adresu odmítám a pro jejich bezprecedentní intenzitu a jejich agresivitu jsem se rozhodla věc předat svému právnímu zástupci, advokátu Radkovi Suchému, který mne ve věci bude zastupovat,“ napsala v úterý na Facebooku Vachatová. Na přípravě zákona se podle svého dřívějšího vyjádření podílí jen v konzultační rovině.
Redakce iDNES.cz oslovila advokáta Suchého i Vachatovou. Ta odkázala na vyjádření Suchého.
Žalob bude více, hrozí advokát
„Samozřejmě pokud budeme podávat cokoliv, ať je to žaloba, kde se musí začít předžalobní výzvou, nebo trestní oznámení, tak se to bude týkat konkrétních osob,“ řekl redakci iDNES.cz Suchý. Podle něj takový krok má smysl pouze tehdy, když je cílený.
„Moje klientka se bude bránit proti zásahům do osobnostních práv. Nechci uvádět konkrétně, vůči jakým subjektům bude naše pozornost směřovat. Jsou to ale například osoby spojené s platformou Štít demokracie, zřejmě i spolek Milion chvilek. Aby to nebylo překroucené. Netýká se to, čemu se říká oprávněná či přípustná kritika, protože jestli někdo vůči někomu uvádí lži, a to ve smyslu, aby ho mohl dehonestovat, tak to není přípustná kritika,“ doplnil.
|
Podle Suchého se na sociálních sítích objevily texty, které nabádaly například k fyzické likvidaci Vachatové. „Tímto směrem se bude ubírat naše pozornost,“ doplnil s tím, že žalob bude více. „Bude to na některé osoby a některé subjekty a asi dvě média,“ řekl.
Vachatová působí jako Babišova poradkyně od letošního 1. ledna, jak redakci iDNES.cz potvrdila i mluvčí vlády Karla Mráčková.
„Paní Natálie Vachatová má s úřadem vlády uzavřenou dohodu o pracovní činnosti od 1. ledna 2026 na dobu neurčitou a její činnost je primárně poradenství v oblasti svobody projevu a dalších souvisejících agendách,“ řekla Mráčková.
„V Rusku většina lidí Putina volí, to je realita“
Vachatová vedle problematického návrhu zákona o víkendu na sociální síti X rozporovala tvrzení, že film Pan Nikdo proti Putinovi je mířený proti prezidentovi, nikoli celému Rusku.
„V Rusku ale většina lidí Putina volí, bez ohledu na to, zda je to propaganda, nebo ne, bez ohledu na to, jak to může kdo vnímat problematicky, to je prostě čistě konstatování reality,“ reagovala.
Film Pan Nikdo proti Putinovi dokumentuje život v Rusku a proputinovskou propagandu na tamějších základních školách. O víkendu získal nejprestižnější filmovou cenu Oscar.
Redakce se kvůli výroku Vachatové obrátila i na Babiše, na dotazy dosud nereagoval.
Návrh zákona o zahraničních vazbách cílí na subjekty ovlivňující veřejné mínění s podporou z ciziny, kterým pod hrozbou vysokých pokut ukládá povinnost registrace. Spoluautorkou je právě Vachatová. K autorství se hlásí také předseda strany PRO Jindřich Rajchl a poslanec hnutí ANO Radek Vondráček.
|
Návrh čelí významné kritice od opozice i neziskových organizací. Označují ho jako nástroj k šikaně občanské společnosti a omezování svobody slova. Odborníci na mezinárodní právo jej přirovnávají k podobným zákonům v Rusku, Maďarsku či na Slovensku a varují, že by mohl dopadnout i na jednotlivce za příspěvky na sociálních sítích.
Vachatová také dříve působila ve Společnosti pro obranu svobody projevu, o které ministerstvo vnitra v minulosti uvedlo, že používá některé problematické postupy jako šíření dezinformací či konspirační uvažování. Společnost s tím nesouhlasí. Podle portálu Novinky.cz také v minulosti aktivně obhajovala Rusko ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice.