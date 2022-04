Ministryni Hubáčkové radí exministr Ambrozek, nejdražšího poradce mají finance

Do září 2006 byl Libor Ambrozek ministrem životního prostředí. Teď se do resortu vrátil. Dlouholetý lidovecký politik ve vládách sociálních demokratů Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka dnes radí současné ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové. MF DNES to zjistila z údajů poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.