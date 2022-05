Jurečkovi radí hnutí odmítající potraty i menšiny. Alarmující, říká politolog

Pět nevládních organizací v dubnu prostřednictvím dopisu vyzvalo ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku k ukončení jakékoliv spolupráce s organizací Hnutí pro život. Výzvu organizací již podepsalo přes 4 tisíce lidí.

„To, že představitelé hnutí radí ministru Jurečkovi, například s rodinnou politikou, vnímáme problematicky,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Amnesty International Erik Bartoš. Podle organizací uskupení Hnutí pro život vystupuje netransparentně a dlouhodobě usiluje o uzákonění zákazu přerušení těhotenství a omezení práv žen.

„Doposud jsme na náš dopis neobdrželi žádnou odpověď,“ uvedla Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby. Pro iDNES.cz současně zdůraznila, že činnost spolku Hnutí pro život sledují se znepokojením.

Komunikujeme se všemi politiky, říká hnutí

„Účelně manipulují s veřejným míněním a skrývají své skutečné cíle. Hnutí pro život, v rozporu s dlouhodobými postoji expertů i širší veřejnosti, usiluje o zákaz interrupcí a vystupuje netransparentně. Domníváme se, že by s nimi ministerstvo nemělo spolupracovat,“ zdůraznila Stelzerová.

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová nedávno pro Deník N spolupráci s hnutím potvrdila. Přesné obrysy spolupráce však nevysvětlila. Redakce iDNES.cz se rovněž na spolupráci s hnutím dotázala, tentokrát to však Davidová vyvrátila.

„S hnutím nespolupracujeme. Tento subjekt není a ani nebyl připomínkovým místem ministerstva, můžeme proto také vyloučit, že bychom s ním konzultovali jakékoliv legislativní předlohy,“ uvedla ve čtvrtek v odpovědi.

Samotné hnutí pro redakci iDNES.cz však tvrdí, že komunikuje se všemi politiky i úřady. „Komunikujeme se všemi politiky, úřady a dalšími veřejnými institucemi kvůli opatřením, která ulehčí rodinám přijetí nečekaně počatého dítěte, a to zvláště v situacích, kdy se žena cítí být k podstoupení umělého potratu partnerem či okolnostmi přinucena,“ uvedl Radim Ucháč z Hnutí pro život.

Podle politologa Valeše však spolupráce podobných organizací a ministerstva není správná. „Ministerstva zvlášť a jejich úřednici by měli být orgánem veřejné správy. Jejich rozhodnutí by mělo být nezávislé a nestranné, které respektuje veřejný zájem. Nikoliv soukromý,“ zdůraznil Valeš. Podle něj to může poté ovlivnit způsob rozhodování či předkládané zákony: „Je to až velmi alarmující prvek.“

Prahou prošli příznivci Hnutí pro život, od jejich odpůrců je oddělovali policisté.(30. dubna 2022)

Valeš také řekl, že by mělo případnou spolupráci ministerstvo práce a sociálních věcí s hnutím ukončit. „Ministerstvo by mělo sledovat veřejný zájem, který by měl vycházet z odborné analýzy. Mělo by se chovat jako úřad,“ podotkl politolog.

Ministerstvo práce v pátek ke spolupráci vydalo tiskovou zprávu. Hnutí podle něj není a nebylo připomínkovým místem. To podle resortu například znamená, že s ním nebyly konzultovány legislativní předlohy.

„Pokud jde o nedávné výroky představitelů hnutí směrem ke zneužitým ženám na Ukrajině, důrazně jsme je odsoudili a považujeme je za velmi nevhodné. Jako resort práce a sociálních věcí, i já jako ministr, jsme tady ale od toho, abychom pracovali pro všechny české občany,“ uvedl ministr Marian Jurečka. Současně doplnil, že naslouchá názorům každého.

Považujeme to za velmi nevhodné

Pozornost na sebe hnutí strhlo poté, kdy odsoudilo sbírku na nákup nouzové antikoncepce pro ženy znásilněné na Ukrajině ruskými vojáky. Tehdy web A2larm upozornil, že hnutí jako prevenci proti znásilnění doporučuje na Ukrajinu posílat houkadla, pepřáky a elektrické paralyzéry, aby se prý zabránilo dalším znásilněním.

„Postinor žádnou ženu před znásilněním neochrání,“ uvedli tehdy na svém Facebooku. „Skutečným lékem pro jakoukoliv znásilněnou ženu není nějaká tableta.“ Hnutí poté příspěvek smazalo. Na sociálních sítích se však proti němu vymezili novináři i jiní experti.

Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Davidové resort výrok hnutí rovněž odsoudil. „Důrazně jsme jej odsoudili a považujeme to za velmi nevhodné. Ministerstvo usiluje o to, aby se předcházelo jakémukoliv násilí na ženách a například jednoznačně podporujeme legislativní záměr, který zpřísňuje definici trestného činu znásilnění,“ řekla pro iDNES.cz.

„Pokud byste měla dotazy k individuální formě pomoci ženám nuceným k podstoupení potratu, obraťte se na vedoucí Linky pomoci Zdeňku Rybovou,“ doplnil pro iDNES.cz Ucháč z Hnutí pro život.

Právě Zdeňka Rybová pracuje podle webu poslanecké sněmovny jako asistentka poslance Aleše Juchelky. Toho redakce iDNES.cz požádala o vyjádření, dosud však nereagoval.

Mohlo by to vychýlit rozhodování

Politolog Valeš pro iDNES.cz řekl, že výběr asistentů je na jedné straně zcela v gesci dotyčného politika. „Rozuměl bych tomu v případě KDU-ČSL, ale u jiných už bych dával otazník. Každopádně to není jenom organizace, která šíří názor, ale bohužel úzké propojení se státní správou naznačuje, že je to lobbistická organizace,“ varoval Valeš.

Rovněž podotkl, že pro rozhodování orgánů veřejné správy to může být problém. „Mohlo by to výrazně vychýlit jejich rozhodování od objektivnímu pohledu na věc,“ dodal politolog.

S ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracuje i Aliance pro rodinu. Ta vystupuje proti LGBTQ lidem a stejnopohlavním manželstvím. „Jsme součástí pracovní skupiny ke Koncepci rodinné politiky, opět jako jedna z vícero organizací. Vzhledem k tomu, že se pracovní skupina ještě ani nesešla, nemohu vám k tomu říci více podrobností,“ řekla pro iDNES.cz předsedkyně organizace Jana Jochová. Ta také uvedla, že jejich práce na ministerstvu není nijak honorována.

„Za předchozího vedení měla naše organizace přístup na ministerstvo uzavřen, přestože zastupujeme poměrně silný názorový proud společnosti. To se bohužel také odrazilo v obsahu Koncepce rodinné politiky. Ale nikoho to nezajímalo, ani média. My jsme nyní pod absolutním drobnohledem. Ale proč ne, my nemáme co skrývat,“ uvedla dále Jochová.

Ta si současně postěžovala, že organizace nyní čelí dezinformační kampani ohledně financování z Ruska. „To je absolutní nesmysl a připravujeme kroky, kdy se proti tomuto nehoráznému nařčení budeme bránit,“ doplnila předsedkyně.

Ministerstvo chce být otevřeno široké debatě

Mluvčí Amnesty International Bartoš pro iDNES.cz poukázal na to, že se hnutí netají svými mnohdy extrémními postoji. „Aliance pro rodinu dlouhodobě usiluje o zachování nerovnosti a diskriminace LGBTI+ komunity,“ řekl.

Podle mluvčí ministerstva Davidové to však neznamená, že by měla tato organizace automaticky dostávat všechny legislativní úpravy, které resort chystá. Podle resortu se však může ale zapojit do diskuse ke konkrétním tématům.

„Ministerstvo chce být otevřeno široké debatě. Vnímáme samozřejmě citlivost problematiky rodinné politiky, které se ale bohužel v poslední době nevěnovala zásadní pozornost. To chceme napravit. Platí, že naše návrhy konzultujeme s více organizacemi a odborníky, a to vždy podle konkrétních témat,“ doplnil ministr Jurečka.

Politolog Valeš v souvislosti upozornil na diskuzi o služebním zákoně. „Vláda má snahu jej zlikvidovat a pustit do veřejné správy bývalé politiky, kamarády či lobbisty z podobných organizací. To je prostě kontrapunkt proti demokratickému právnímu státu a fungování veřejné správy,“ varoval.

Veřejná správa podle něj musí být apolitická. „To, že pan ministr podobné organizace zaměstnává, je velmi nebezpečné. V tom smyslu, že dává přednost jednomu řešení na úkor jiných a to řešení je ideologické a nikoliv odborné. Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo v prvé řadě přijímat odborná rozhodnutí,“ doplnil.

Nedávno Deník N upozornil také na spolupráci Aliance pro rodinu s ministerstvem spravedlnosti. Přesněji s náměstkem ministra Antonínem Stanislavem. Tomu má radit místopředseda konzervativní organizace Jan Gregor.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka pro iDNES.cz uvedl, že Gregor vzhledem ke své kvalifikaci vykonává pro ministerstvo analyticko-konzultační činnost týkající se záležitostí soukromého práva.

„S ministerstvem má od poloviny dubna uzavřenou dohodou o provedení práce. Ministerstvo spravedlnosti při přípravě legislativy sbírá podněty z různých názorových proudů a bere v úvahu široké názorové spektrum. Pan Gregor zastupuje právě jeden z názorových proudů,“ řekl mluvčí resortu.