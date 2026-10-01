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Ministrům radí lidé od Klause i Drahoše. Se Zahradilem mám jiné plány, říká Macinka

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  20:00

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Jan Zahradil. Bývalý europoslanec ODS radí Motoristům se zahraniční politikou. Na ministerstvu ale vydržel jako analytik jen půl roku. Macinka tvrdí, že s ním má jiné plány. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tři čtvrtě roku po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů získala redakce iDNES.cz seznamy poradců, kteří radí Babišovým ministrům. Celkově jich oproti dřívějšku ubylo, i tak se mezi nimi ale najdou známá jména.

Nejzajímavější je situace na ministerstvu zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) totiž chystá novou pozici pro bývalého europoslance za ODS Jana Zahradila. Ten v prvním pololetí působil na ministerstvu jako analytik v odboru politického plánování s odměnou 700 korun za hodinu.

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