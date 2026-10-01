Nejzajímavější je situace na ministerstvu zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) totiž chystá novou pozici pro bývalého europoslance za ODS Jana Zahradila. Ten v prvním pololetí působil na ministerstvu jako analytik v odboru politického plánování s odměnou 700 korun za hodinu.
Ministrům radí lidé od Klause i Drahoše. Se Zahradilem mám jiné plány, říká Macinka
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Ministrům radí lidé od Klause i Drahoše. Se Zahradilem mám jiné plány, říká Macinka
Tři čtvrtě roku po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů získala redakce iDNES.cz seznamy poradců, kteří radí Babišovým ministrům. Celkově jich oproti dřívějšku ubylo, i tak se mezi nimi ale najdou...
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Kdysi jsem se Karla Paara ptal, jestli si do kolonky povolání píše jako zaměstnání „rytíř“. Rezolutně to odmítl. Do takové kolonky by si napsal jen regionální šéf, českou větev starobylého rytířského...
Babišova vláda hladce udržela důvěru, proti ní bylo jen 83 poslanců opozice
Vláda Andreje Babiše podle očekávání snadno ustála hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice. Pro vyslovení nedůvěry jeho kabinetu bylo jen 83 poslanců opozice, k povalení vlády jich je...
Hořící školy, mnoho napadených. Protesty ve Francii se zvrhly ve vlnu násilí
Při studentských blokádách a protestech ve Francii bylo ve čtvrtek poškozeno několik středních škol, narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Dotčeno jimi bylo 900 míst ve všech...
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Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Situace se však podle něj zlepší s tím, jak bude slábnout to, co nazval...
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Cestující přemohli útočníka, pobodaný pilot otevřel dveře kokpitu a letadlo bezpečně přistálo. V Izraeli se ale před volbami rozhořel spor. Premiér Netanjahu totiž den před zmařeným únosem v projevu...
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí ČSA a skupiny Smartwings
Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí Českých aerolinií (ČSA) a skupiny Smartwings. Transakce v hodnotě zhruba 3,8 miliardy korun spojí pod jednoho vlastníka více než 175...
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Jeho občanské jméno znělo Conrad Lant, ale celý metalový svět jej znal jako Cronose. Coby baskytarista a zpěvák britské kapely Venom stál v 80. letech u zrodu zcela nového žánru zvaného black metal.
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