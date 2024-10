Dezinformátoři při povodních šířili nedůvěru a napakovali se, říká expert

Před povodněmi mnozí dezinformátoři popírali předpovědi počasí. Poté, co povodeň skutečně udeřila, však otočili a začali vybírat peníze na své účty. Jak moc podle vás je dezinformační scéna v daném ohledu nebezpečná?

Řekl bych, že to nebezpečí je asi podobné jako v případě jiných žádostí o finanční dary. Pokud někdo má, nebojím se říct, politického šmejda jako svůj vzor, přijímá od něj informace a je ochotný mu pak posílat peníze, tak bohužel mu peníze pravděpodobně pošle i ve chvíli, kdy jde o takto tragickou událost.

V monitoringu jsme takové výzvy zachytili. Nemáme ale pocit, že by se nějak výrazněji propisovaly do mainstreamu či do většinové společnosti, až by to nějakým výraznější způsobem ohrožovalo legitimní sbírky. Nicméně je fakt, že pár cynických šmejdů si na tom přivydělá.

Někteří vybírají peníze od důvěřivců.

A jsou to pořád tytéž známé postavy?

V drtivé většině případů ano, jde o šmejdy, kteří stejně vydělávali už na covidu. Ale zaznamenali jsme i sbírky, které byly od neznámých lidí nebo firem, které vybíraly na pomoc jednotlivým či konkrétním rodinám. Tam je ale velice těžké ověřit, jestli je opravdu potřeba někomu pomoci nebo jestli se jedná o podvodnou sbírku.

Tady bych všem doporučil, aby se opravdu zaměřili spíše na prověřené sbírky neziskových organizací. Ty zveřejňují své financování a transparentně informují o tom, na jaké účely jejich prostředky šly. Pokud peníze pošleme přímo nějaké konkrétní rodině nebo konkrétní osobě, tak jsme odkázáni pouze na naší víru v to, že adresát opravdu potřebuje pomoc.

Nevěřte systému, nevěřte politikům

Jak se vlastně dezinformační scéna nyní při povodních chovala?

Nebudu popisovat jednotlivé narativy nebo zprávy, které sdíleli, ale obecně: šířili nedůvěru. Nevěřte systému, nevěřte politikům, nevěřte institucím – jenom vás straší, jenom chtějí odvést vaši pozornost.

Před povodněmi dezinformátoři tvrdili, v rámci svého narativu „nevěřte politikům“, že žádné povodně nebudou. Někteří dokonce na sítích sdíleli příspěvky, že žádné povodně nejsou, i když už dávno byly. Vyzývali lidi, ať se podívají z okna, že jenom prostě prší. Po povodních zase rozšiřovali, že nikdo lidem nepomáhá, vláda ani armáda.

Povodně byla pro dezinformátory prostě další příležitost zvýšit nedůvěru v instituce a ve stát. To je pro ně charakteristické, a to u všech témat, kterým se věnují – včetně třeba covidu nebo ruské invaze na Ukrajinu.

Co u povodní do jisté míry absentovalo, byla adorace Ruska a Putina. Může to znít úplně logicky, protože povodně s tím neměly nic společného – ale v minulosti jsme viděli, že dezinformátoři jsou schopni podporu Ruska propašovat i do témat, kde bychom to nečekali.

Jak může vláda pomoci, aby lidé nenaskakovali na řeči dezinformátorů a ještě jim pak neposílali peníze?

Otázka boje proti dezinformacím má dvě roviny. První rovina je vyhodnocení, do jaké míry je ta která lživá nebo manipulativní zpráva rozšířená, tedy jestli se vyplatí na ni reagovat. Abychom totiž nenadělali více škody než užitku tím, že na ni upozorníme. Ono totiž, dezinformační scéna sice generuje obrovské množství zpráv, ale bližší pohled ukáže, že nemá moc velký dosah mimo svou bublinu. Takže reakcí na nějakou lež bychom informaci o ní rozšířili i k dalším lidem – a někteří by se toho mohli chytit... Opravdu by to mohlo být kontraproduktivní.

Otevřeně si vybrali, že budou fandit Rusku

A druhá rovina?

To je, jakým způsobem bychom měli reagovat. Víme už z minulosti, a to z různých studií a situací, že není příliš efektivní pojmenovat konkrétní dezinformaci a vysvětlit, proč jí lidé nemají věřit. Lepší je rovnou přejít k tomu, čemu lidé mají věřit. Vlastně těm dezinformacím předcházet, zmenšovat prostor pro ně.

Například máme připomínat, že jsou tady veřejné sbírky prověřených organizací, o kterých víme, že peníze půjdou tam, kam mají. To média i státní představitelé dělali. A je možné, že kdyby to nedělali, tak ten problém s škemráním šmejdů o peníze bude ještě větší.

Co mají dezinformátoři společného, je často vystupování, které je antisystémové až extremisticky protivládní.

Pozorujete nějaké změny v chování dezinformační scény?

Nějaký vývoj tu určitě je. Můžeme jednak vidět, že okolo jednotlivých témat jsou do značné míry stejní aktéři. Tedy lidé, kteří se snaží na daném tématu vydělat nějaké politické body nebo i peníze. Mluvili jsme o darování peněz, ale jde třeba i o prodej nějakých jejich artefaktů. A ti lidé jenom přebírají témata podle toho, co zrovna je nějaký tíživý problém společnosti.

Co mají společného, je často vystupování, které je antisystémové až extremistický protivládní. Můžeme ale vidět, že jim nejde konkrétně o stávající vládu v daném období, ale že jim prostě vadí obecně politické elity.

V neposlední řadě je tam, někdy skrytější a někdy explicitnější, kritika Západu a zároveň vyzdvihování Ruska. Pokud se podíváme na pandemii covidu, tak tam to byla kritika západních vakcín a vyzdvihování ruských vakcín – jakkoli to bylo už ve světle tehdejších informací směšné. To ale dezinformátorům nevadilo.

Pokud se podíváme na ruskou válku proti Ukrajině, tak tam si otevřeně si vybrali, že budou fandit Rusku – tedy zemi, které Česko označuje za nepřátelskou zemi.

To jsou společné charakteristiky. A žádný velký vývoj nepozorujeme. Někdy se svolávají na demonstrace, někdy sdílejí živé přenosy z nějaké události. Stále platí, že jejich cílem je dostat se co k nejvíce lidem a vybudovat si co největší základnu v online prostředí.

Myslíte, že bude dezinformační scéna čím dál nebezpečnější?

Žádný výrazný trend nevidíme. Jejich nebezpečnost se odvíjí od tématu o které jde. Pokud šlo o pandemii covidu, tak byli nebezpeční zejména pro ty, kdo jim uvěřili. V danou chvíli se třeba neočkovali, nedodržovali opatření a mohli se nakazit, tím se ohrozili na zdraví a životě... Ale samozřejmě, nebezpečné to bylo i pro celou společnost, protože hrozilo zahlcení zdravotnického systému.

Pokud se bavíme o ruské válce na Ukrajině, tak oni nejsou možná vyloženě nebezpeční fyzicky jednotlivcům, ale jsou nebezpeční společensky. Protože spojují témata, která spolu nemají souvislost, podněcují nenávist a rozvracejí společenskou sounáležitost. Dříve jsme spolu nesouhlasili, ale byli jsme schopní se o různých tématech bavit. Vlivem těchto lidí ale o tuto schopnost přicházíme. Obecně, roste nevraživost.

Ale neumím říct, jestli je nebezpečnější snaha rozvracet společnost nebo ohrožovat jedince na životě.

První vlna nevěřila, že může jít do vězení

Teď je část tváří dezinformační scéna za mřížemi, například Pavel Zítko. Je to znát pro danou scénu?

Já si dovolím odhad, protože nemám data. Troufám si říci, že je to do značné míry i díky médiím a široké veřejnosti. Naučili jsme se, že pokud je někdo cynický prospěchář a snaží se vydělat na neštěstí někoho tím, že bude sdílet totální nesmysly, tak není dobré ho zvát do televizních pořadů nebo mu dávat prostor v médiích. Díky tomu se těm, kteří se snaží být celebritami, nedaří tak moc vyrůst.

To je právě případ jmen jako je zmíněný Pavel Zítko nebo Ladislav Vrabel. Když jsme ještě jako společnost nevěděli, jak k ním přistupovat, tak dostávali poměrně široký mediální prostor. Za to bych chtěl médiím poděkovat, že přistupují zodpovědněji k tomu, jak o těchto osobnostech referovat.

Druhá věc je, že spravedlnost v Česku se nám může zdát pomalá, ale často k spravedlivém rozřešení dojde. Pokud někdo opravdu okrádá lidi o peníze a šíří nenávist a poplašné zprávy, tak my neumíme příliš efektivně toho člověka „zpacifikovat“ během jednoho nebo několika málo dní. Pokud se ten člověk tak ale chová dlouhodobě, neprojde mu to a skončí třeba i ve vězení.

Možná právě první vlna dezinformátorů nevěřila tomu, že by se jim někdy mohlo stát, že za podněcování nenávisti a okrádání lidí půjdou do vězení. Teď se jim to stalo. Takže si ti další už dávají pozor a nejsou tak explicitní. Nemám ale pocit, že, by scéna úplně skomírala, to jenom aktuálně na ní nevidíme tak výrazné osobnosti.

Jak nyní stát proti dezinformátorům bojuje, podařila se nějaká osvěta?

Myslím si, že asi nejvýraznějším krokem, co stát za ten rok udělal, je jmenování koordinátora pro strategickou komunikaci a zřízení odborů strategické komunikace na úřadu vlády. Zdá se, že komunikace a vzdělávání nebo dezinformace jsou možná rozdílné věci, ale oni jsou provázány.

Troufám si říci, že velice dobře stát zafungoval právě během povodní, kdy probíhala výměna informací. Týmy, které mají na starost krizovou a strategickou komunikaci, velice úzce spolupracovaly. Právě díky tomu se podařilo dostat do veřejného povědomí, že povodně hrozí a jaká je situace v jednotlivých regionech.

Chystají se také informační kampaně. Byla tady velká kampaň ministerstva vnitra na informování o tom, že ukrajinští uprchlíci v České republice pracují na místech, kde to je potřeba. V současnosti ministerstvo rozjelo druhou velkou informační kampaň, společně se zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, která má zvyšovat osvětu v tom, co dělat, kdy jsme svědky verbálního násilí ve veřejném prostoru.

To jsou věci, které nějakým způsobem souvisí právě s tím, jak jsme jako společnost schopni spolu vycházet. To jsou aktivity, které se snaží snižovat tu polarizaci, kterou se dezinformátoři snaží zvyšovat.

Co se týče vzdělávání, osobně vkládám poměrně velkou naději do revize rámcových vzdělávacích programů. Ty sice nejsou samospásné, ale dávají pak větší volnost a prostor vyučujícím, aby do svých školních osnov vnesli otázku informačně mediální gramotnosti.