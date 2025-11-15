Pomoc Ukrajině nejde jen tak zastavit. Tomáš Pojar o válce, Gaze i plánech

Jako národní bezpečnostní poradce skončíte v den jmenování nové vlády. Budete českou zahraniční politiku sledovat už jen zpovzdálí?
Těším se na to, že zase budu svobodným člověkem. Nemyslel jsem si před čtyřmi lety, že se stanu někdy zase ještě na 100 procent státním zaměstnancem. Můj sen to nebyl. Kdyby nepřišla brutální invaze Ruska na Ukrajinu, pravděpodobně by se to nestalo. Věnoval jsem se zahraniční a obranné politice posledních 35 let v různých pozicích a předpokládám, že to budu dělat i nadále. Rozhodně se mi ale nebude stýskat po tom být státním zaměstnancem.
Hamás jakožto islamistická teroristická organizace ovládá polovinu Gazy, tak tam klid nebude. Kdekoliv na světě vládnou teroristé, není to místo míru a blahobytu.