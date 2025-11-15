Pomoc Ukrajině nejde jen tak zastavit. Tomáš Pojar o válce, Gaze i plánech

Premium

Fotogalerie 7

Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dominika Hejl Hromková
Tomáš Pojar pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a patřil k nejbližším spolupracovníkům Petra Fialy. Jeho pozici vytvořila vláda koncem roku 2022 a v následujícím roce ji Pojar obsadil. Byl u jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s Fialou byl i v Bílém domě u Joea Bidena. Nyní mluví o válce, Gaze a svých plánech.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jako národní bezpečnostní poradce skončíte v den jmenování nové vlády. Budete českou zahraniční politiku sledovat už jen zpovzdálí?
Těším se na to, že zase budu svobodným člověkem. Nemyslel jsem si před čtyřmi lety, že se stanu někdy zase ještě na 100 procent státním zaměstnancem. Můj sen to nebyl. Kdyby nepřišla brutální invaze Ruska na Ukrajinu, pravděpodobně by se to nestalo. Věnoval jsem se zahraniční a obranné politice posledních 35 let v různých pozicích a předpokládám, že to budu dělat i nadále. Rozhodně se mi ale nebude stýskat po tom být státním zaměstnancem.

Hamás jakožto islamistická teroristická organizace ovládá polovinu Gazy, tak tam klid nebude. Kdekoliv na světě vládnou teroristé, není to místo míru a blahobytu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Pomoc Ukrajině nejde jen tak zastavit. Tomáš Pojar o válce, Gaze i plánech

Premium
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Tomáš Pojar pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a patřil k nejbližším spolupracovníkům Petra Fialy. Jeho pozici vytvořila vláda koncem roku 2022 a v následujícím roce ji Pojar obsadil. Byl u...

15. listopadu 2025

Ani ne deset tisíc za garsonku. Jde postavit levné bydlení a nezkrachovat?

ilustrační snímek

Šestnáct tisíc korun měsíčně za sedmdesátimetrový byt nebo necelých deset tisíc za čtyřicetimetrovou garsonku. Tolik by stálo nákladové nájemné v bytovém domě, který použilo ministerstvo pro místní...

15. listopadu 2025

Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona

Bývalý americký prezident Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není...

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že požádá ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro federální vyšetřování (FBI), aby prošetřily vazby demokratů na finančníka a sexuálního násilníka...

14. listopadu 2025  22:50

Překvapení pro Jihoafričany. Palestinci k nim začali po desítkách emigrovat letadly

Jihoafrický prezident a předseda Afrického národního kongresu (ANC) Cyril...

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek uvedl, že jeho země začala vyšetřovat původ letadla, které za neobvyklých okolností ve čtvrtek ráno přistálo v Johannesburgu se 153 Palestinci na palubě....

14. listopadu 2025  21:48

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných

Aktualizujeme
Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Při autobusové nehodě v pátek odpoledne ve Stockholmu zemřelo několik lidí. Na místě jsou i zranění. Dvoupatrový autobus ze zatím neznámé příčiny najel na zastávku, kde čekali cestující. Policie...

14. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  20:59

Dítě na přání. Šéf OpenAI Altman investuje do editace genů embryí

Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman spustil projekt kryptoměny...

Máte zájem o dítě bez dědičných chorob, s vyšším IQ, silnějšími kostmi či preferovanou barvou očí? Spoluzakladatel americké firmy OpenAI Sam Altman a další technologičtí giganti už na tom pracují....

14. listopadu 2025  20:32

Fico chce odvolat vicepremiéra Kmece kvůli podezřelým dotacím

Na snímku vlevo místopředseda vlády Peter Kmec a vpravo premiér Robert Fico....

Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolání vicepremiéra pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Petera Kmece. Fico v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při...

14. listopadu 2025  20:15,  aktualizováno  20:31

Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky

Premium
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová se v Jižní Koreji setkala s čínským...

Slova japonské premiérky Sanae Takaičiové o možném uplatnění kolektivní sebeobrany v případě čínské invaze na Tchaj-wan vzbudila značné agresivní reakci ze strany Číny. Premiérka čelí výsměchu, že ji...

14. listopadu 2025

Ukrajinci zaútočili na ruský terminál v Novorossijsku, vývoz ropy se přerušil

Mrak hustého dýmu osvětleného požárem po urkajinském útiku na ruský...

Černomořský přístav Novorossijsk na jihu Ruska zasáhly v noci ukrajinské střely s plochou dráhou letu Neptun s prodlouženým doletem, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Přístav po ukrajinském útoku...

14. listopadu 2025  18:50

Čínu rozběsnila výstraha Japonska, že by přišlo na pomoc Tchaj-wanu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (14. listopadu 2025)

Japonsko utrpí zdrcující porážku od čínské armády, pokud se pokusí použít sílu k zásahu na obranu Tchaj-wanu. Těmito slovy v pátek pohrozilo čínské ministerstvo obrany, které zároveň varovalo své...

14. listopadu 2025  18:38

Demence hrozí více než milionu Čechů. Na vině je cukrovka druhého typu, kterou trpí

Pokud u slinivky selhává funkce vnitřního vylučování hormonů (především...

Cukrovka druhého typu zvyšuje riziko vzniku demence včetně Alzheimerovy choroby. Nemoc souvisí většinou s nezdravým životním stylem. V Česku trápí cukrovka více než milion lidí, potýká se s ní každý...

14. listopadu 2025  18:34

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim

Robert Fico v Popradu (14. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico dnes v Popradu v budově okresního úřadu přednášel na téma mezinárodních vztahů. Asi tři desítky studentů ale akci podle serveru Aktuality předčasně opustily a cinkaly...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.