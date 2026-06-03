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Dotace na fiktivní restauraci. Vrabel dostal za pandemické podvody podmínku

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  19:26
Okresní soud v Českých Budějovicích potrestal pořadatele protivládních protestů Ladislava Vrabela za dotační podvody. Za manipulace se žádostmi o podporu pro firmy při pandemii dostal rok a půl vězení s podmíněným odkladem na 30 měsíců. Dva a půl roku také nesmí vést firmy, uvedla to ve středu Česká televize. Vrabel podle obžaloby způsobil státu škodu víc než půl milionu. Rozsudek je pravomocný.
Organizátor protestů Česko na 1. místě Ladislav Vrabel. (28. září 2022)

Organizátor protestů Česko na 1. místě Ladislav Vrabel. (28. září 2022) | foto: ČTK

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„Soud shledal obžalovaného v obou bodech obžaloby vinným tím, že v žádostech o poskytnutí dotace a příspěvku uvedl nepravdivé údaje a způsobil takovým činem větší škodu. Tím spáchal přečin dotačního podvodu,“ uvedla Bartizalová. „Dále byl odsouzenému uložen trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu funkce statutárního zástupce či prokuristy obchodních společností, družstev a spolků na dobu 30 měsíců,“ dodala mluvčí.

Aktivista Vrabel půjde k soudu, je obžalovaný z podvodu v době pandemie

Policie obvinila Vrabela v souvislosti s dotacemi na podzim 2023. Server Seznam Zprávy v roce 2023 napsal, že Vrabel za rok 2021 získal od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem, v nichž dělal jednatele a které byly napsány na jeho manželku.

Například v případě společnosti Cimeries Praha v žádosti o podporu Vrabel podle serveru uvedl, že peníze jsou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Vltavy u Českého Krumlova, která má 120 míst k sezení. Podle stavebního úřadu ale v místě nestála restaurace, pouze dva nelegálně postavené přístřešky.

K žádosti o proplacení jiných nepokrytých nákladů pak Vrabel údajně přiložil účetní výkaz, podle kterého byla firma v zisku. Když ho ministerstvo upozornilo, že v takovém případě nemá na kompenzaci nárok, odpověděl, že se jednalo o chybu, a poslal upravený výkaz. Firma přitom od svého založení v roce 2016 nezveřejnila účetní závěrku. Ani další Vrabelovy firmy Pizza Originala CB a Originala CB podle serveru nepředkládaly účetnictví.

Osvobozující verdikt nad Vrabelem kvůli šíření poplašné zprávy je pravomocný

Vrabel v minulosti dostal podmínku za šíření poplašné zprávy. Podle obžaloby v listopadu 2022 ve videu, které na youtube a facebooku viděly tisíce lidí, uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Loni ale soudy Vrabela v této kauze pravomocně osvobodily. V minulých letech pořádal Vrabel protesty proti vládní politice, některých se zúčastnily desetitisíce lidí.

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