„Soud shledal obžalovaného v obou bodech obžaloby vinným tím, že v žádostech o poskytnutí dotace a příspěvku uvedl nepravdivé údaje a způsobil takovým činem větší škodu. Tím spáchal přečin dotačního podvodu,“ uvedla Bartizalová. „Dále byl odsouzenému uložen trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu funkce statutárního zástupce či prokuristy obchodních společností, družstev a spolků na dobu 30 měsíců,“ dodala mluvčí.
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Aktivista Vrabel půjde k soudu, je obžalovaný z podvodu v době pandemie
Policie obvinila Vrabela v souvislosti s dotacemi na podzim 2023. Server Seznam Zprávy v roce 2023 napsal, že Vrabel za rok 2021 získal od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem, v nichž dělal jednatele a které byly napsány na jeho manželku.
Například v případě společnosti Cimeries Praha v žádosti o podporu Vrabel podle serveru uvedl, že peníze jsou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Vltavy u Českého Krumlova, která má 120 míst k sezení. Podle stavebního úřadu ale v místě nestála restaurace, pouze dva nelegálně postavené přístřešky.
K žádosti o proplacení jiných nepokrytých nákladů pak Vrabel údajně přiložil účetní výkaz, podle kterého byla firma v zisku. Když ho ministerstvo upozornilo, že v takovém případě nemá na kompenzaci nárok, odpověděl, že se jednalo o chybu, a poslal upravený výkaz. Firma přitom od svého založení v roce 2016 nezveřejnila účetní závěrku. Ani další Vrabelovy firmy Pizza Originala CB a Originala CB podle serveru nepředkládaly účetnictví.
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Osvobozující verdikt nad Vrabelem kvůli šíření poplašné zprávy je pravomocný
Vrabel v minulosti dostal podmínku za šíření poplašné zprávy. Podle obžaloby v listopadu 2022 ve videu, které na youtube a facebooku viděly tisíce lidí, uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Loni ale soudy Vrabela v této kauze pravomocně osvobodily. V minulých letech pořádal Vrabel protesty proti vládní politice, některých se zúčastnily desetitisíce lidí.