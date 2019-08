Věznice jako trest i příležitost. V Rozstřelu vystoupí čistič Karlova mostu

Miloslav Černý, který nedávno vzbudil pozornost české veřejnosti tím, že přes noc odstranil graffiti z Karlova mostu, přiznal exkluzivně pro server iDNES, že v minulosti spáchal dvojnásobnou vraždu. Dostal 17 let a odseděl si 11,5 roku. V rozhovorech působí velmi vyrovnaně a jako skutečně napravený muž.

Během pobytu ve vězení Černý vystudoval gymnázium, získal několik výučních listů, absolvoval několik rekvalifikačních kurzů a studoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

„Když už tam musíte být, tak ať vám to k něčemu je. Já nesmírně lituji toho, za co jsem byl ve vězení. Ale nelituji toho, že jsem tam byl, protože to člověku může přinést obrovský posun v životě, zejména sociálně a intelektuálně,“ řekl Černý.

Možnost nápravy a změny k lepšímu prý ve vězení je, záleží však na každém jednotlivci, jak se k tamnímu pobytu postaví. „Pokud má někdo dnes v českém vězeňství zájem na sobě pracovat, tak škála odborníků od sociálních pracovníků, psychologů po pedagogy je tak široká, že příležitost dostane,“ dodává.

Spolu s Miloslavem Černým přijde do studia Gabriela Kabátová, ředitelka společnosti Mezinárodní vězeňské společenství. Budeme se ptát, jak se s vězni pracuje, jaké má zkušenosti s jejich polepšením, ale i jak vysoká je recidiva.

Pořad Rozstřel o českém vězeňském systému bude moderovat Karla Mráčková a sledovat ho můžete ve čtvrtek od 12:30 na iDNES.tv.