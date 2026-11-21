Co říkáte na slova prezidenta Petra Pavla, že měl chuť jít na demonstraci na pražskou Letnou, kterou minulou neděli uspořádal spolek Milion chvilek a sešlo se tam údajně na 400 tisíc lidí?
Asi čekáte, že budu to číslo zpochybňovat, protože k tomu byly různé analýzy, ale to já dělat nechci. A postoj pana prezidenta mě nepřekvapil. Vždycky, když měl příležitost, postavil se do čela opozice a akcí Milionu chvilek se v minulosti účastnil opakovaně.
Prezident vyzval vládu, aby demonstrace nepřehlížela. Jak se tedy na protesty díváte?
Já to nepřehlížím. Nevím, jak na to pan prezident přišel, však jsem se k tomu i opakovaně vyjádřil. Respektuji, že lidé protestují, je to jejich právo, na druhou stranu ale nesouhlasím s těmi důvody, protože nejsou absolutně pravdivé. Pokud opozice svolává lidi na demonstraci a říká jim, že chceme veřejnoprávní média ovládnout, zestátnit, že změnou systému financování končí demokracie, tak chápu, že je vystraší, ale je to prostě lež. Navíc je dlouhodobě známé, že organizátor těchto akcí je součástí současné opozice. Vystupovali proti nám, když jsme byli v minulé vládě, pak promlčeli čtyři roky Fialovy vlády, kdy tu byly kauzy jako Dozimetr, Bitcoin, Kampelička a další, a teď proti nám zase vystupují.
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Předpokládám, že tedy ani současné demonstrace názor vlády nezmění. Nebo zvážíte jejich požadavky třeba na zachování koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, kvůli nimž byla akce na Letné svolána?
Určitě ne. My jsme zrušení poplatků slíbili lidem. Mluvili jsme o tom před volbami, máme to v programovém prohlášení. Opozice teď v podstatě nedemokraticky brání v prosazování programu demokraticky zvolené vlády. My se s opozicí bavíme ve Sněmovně, ne na náměstích.
Ani další požadavky třeba na odvolání předsedy Sněmovny Tomia Okamury z čela dolní komory nevyslyšíte?
Proč? Oni chtějí i demisi vlády. Na základě čeho? Opozice si vždy přeje demisi vlády. Za tři roky budou volby, tak ať si dají do programu, že vrátí koncesionářské poplatky, a zkusí s tím vyhrát volby. To je legitimní, o tom ta demokracie je. Ne odstrašení lidí, že chceme veřejnoprávní média ovládnout a zničit.
Když už se o tom chtějí bavit, tak si řekněme, kdo se tu snažil politicky ČT a ČRo ovládnout. Byla to současná opozice, která ve vládě rozšířila počet členů mediálních rad a nové členy nechala navolit opoziční Senát, aby tam získali většinu. Taky v roce 2022 tvrdili, že nebudou navyšovat poplatky, a naopak je zvýšili chvíli před volbami. Kdyby bylo naším cílem je poškodit, mohli jsme snížit poplatek třeba na dvě třetiny a říct, že musí šetřit. My nic takového neděláme. Já naopak opakovaně jednám s ředitelem ČT Chudárkem, naposledy jsem se s ním potkal včera, a bylo to konkrétní a věcné.
Sněmovna by měla návrh projednávat v polovině ledna. Je možné, že ještě navýšíte veřejnoprávním médiím rozpočty, jak požadují?
O rozpočtu teď jednáme. ČT má různé odvody, mají velké náklady třeba z hlediska exekucí. Je pro mě důležité o tom jednat, ale s ředitelem Chudárkem, ne s opozicí. Opozice bude mít možnost se k tomu vyjadřovat ve druhém čtení a vyjadřují se k tomu i teď na výborech. Znovu ale opakuji, tím že změníme financování veřejnoprávních médií neohrožujeme jejich nezávislost. Zajímavé je, že posledních několik let poplatky zrušilo asi osm evropských zemí, ale žádná je naopak nezavedla. Navíc v roce 2009 navrhovala zrušení poplatků sama ODS a i teď to navrhuje jejich stínový ministr a člen vedení. Piráti to měli v roce 2017 sami v programu.
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Kdy by měla změna financování začít platit? Mluví se buď o 1. červenci 2027, nebo o 1. lednu 2028.
Hned jak to vyjde ve Sbírce zákonů. Doufám, že to bude nejpozději 1.července 2027.
Opozice vás kritizuje za uplynulou cestu do Izraele, během níž Česká republika slavila 17. listopad. Odletěl jste do zahraničí, protože jste se bál jít na Národní třídu?
Chodil jsem tam každý rok, kdybych se bál, tak jsem tam nebyl ani minulý rok nebo roky předtím. Vždy mě uráželi nebo dehonestovali, dokonce vyhodili mou kytku do koše. Teď mě zase kritizovali za to, že jsem tam nebyl, asi jim vadilo, že mě tam nemohli urážet i letos. Dobře to bylo vidět, když tam přišla Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem, jak jim nadávali, a přitom jsem tam ani nebyl. Myslím, že dost urážek a dokonce i přání smrti oligarchovi si užili na Letné o dva dny dřív. Nevíte, koho tím mysleli? Svátek 17. listopadu je o svobodě, takže si ho každý může oslavit, jak chce a kde chce.
Jaké výsledky vlastně přinesla cesta do Izraele?
Armáda má teď za úkol do dvou měsíců předložit, co by chtěla v rámci všech vrstev protivzdušné obrany. Bude to sice finančně náročné, ale je to nejdůležitější, protože my chceme ochránit naše občany. Naštěstí nejsme ve válce a doufám, že nikdy nebudeme, ale musíme být připraveni.
Z jakých protibalistických systémů si armáda bude vybírat?
Nechal jsem si zanalyzovat veškeré systémy protivzdušné obrany v Evropě. A zjistil jsem, že jeden systém, italsko-francouzský, je firma Leonardo, s níž jsem už jednal dvakrát. Jednou sám a potom i s celým vedením naší armády a ministerstvem obrany. Pak jsem zjistil, že Německo má nově izraelský systém Arrow 3 a že Slováci si nakoupili izraelský systém Barak. Naše vláda nakoupila v roce 2021 systém Spider. Armáda teď jedná o ceně pro systém All in One, tam už máme konkrétní nabídku. No a teď chci, aby armáda do dvou měsíců předložila, co by chtěla v rámci všech vrstev protivzdušné obrany. Dodávky jsou strašně dlouhé, byť se zkracují. Stále je to ale na několik let.
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Kde na to chcete vzít peníze? Zvýší se už tak rekordní deficit, který je pro příští rok plánovaný na 386 miliard korun?
Deficit se v roce 2028 naopak sníží. Armáda ale bude mít víc peněz, protože HDP roste a držíme 2 procenta, takže ta nominální částka poroste. Můžete se ptát předchozí vlády, proč na protivzdušnou obranu nemyslela. Proč místo toho objednali bez soutěže předražené tanky, obrněná vozidla nebo F-35 a svou nekompetencí připravili stát o 5 miliard, když včas nezasmluvnili prodloužení gripenů…
... budou se rušit nějaké stávající zakázky?
Ne, nebudou…
... tak kde na to chcete vzít?
Obrana má ve výhledu na rok 2028 rozpočet 211 miliard, to je obrovská částka. Pro mě je na prvním místě vedle protivzdušné obrany i navyšování počtu vojáků. Škoda, že někdo neudělá analýzu, jak tu tradiční strany přes 30 let budovaly obranu nebo lepší slovo by bylo spíš destruovaly. Nejhorší stav byl v roce 2013, kdy měla armáda nejméně peněz i nejméně vojáků od revoluce a k tomu ještě využívala zastaralou ruskou techniku.
Vzhledem k tomu, že armáda by měla podle vás do dvou měsíců říct, co chce, a v příštím roce by podle ministra obrany Jaromíra Zůny měla být vypsána veřejná soutěž, očekáváte, že se protibalistický systém vysoutěží ještě během příštího roku?
Vždycky očekávám, že mé okolí se přizpůsobí mé pracovní rychlosti a způsobu řízení a rozhodování. Takže očekávám, že ministerstvo obrany zásadním způsobem začne fungovat a bude mít lepší tah na branku.
Takže očekáváte, že to bude vysoutěžené příští rok?
Doufám, že ano, protože dodací lhůty jsou na tři a více let.
Není v tom kontextu chyba, že česká armáda chyběla na cvičení koalice ochotných v Polsku?
Prosím vás, to je zase výmysl novinářů a opozice. Pan Okamura se možná nejprve špatně vyjádřil, že o tom měla rozhodovat vláda, to nebyla pravda. Už když v roce 2025 za Fialovy vlády koalice ochotných vznikla, počítalo se s tím, že my se účastníme té nevojenské části koalice, stejně jako drtivá většina ostatních zemí. Proto se taky toho cvičení účastnilo jen 11 zemí, přestože třeba toho středečního summitu koalice ochotných v Berlíně se účastnilo asi 40 zemí. Myslíte, že někdo vyčítá těm zbylým 29, že tam nebyly?
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Pojďme k dalšímu tématu. V Izraeli jste řešili i zdravotnictví. Co všechno byste chtěl překlopit do českého zdravotnictví?
Izraelci mají hlavně obrovské zkušenosti. Jsou navázaní na americké zdravotnictví. Hodně jsme se bavili o onkologii, všude se ptám na léčbu rakovinu slinivky, které máme obrovský výskyt, jsme třetí nejhorší na světě. U nás přes 42 000 lidí zemře na kardiovaskulární choroby. U nich osm až devět tisíc na srovnatelný počet obyvatel. U nás zemře 28 000 lidí ročně na rakovinu, u nich 12 tisíc. Proč to tak je?
Z debaty vyplynulo, že je to o kombinaci životního stylu. Izraelci minimálně pijí alkohol, méně kouří, mají středomořskou stravu, je tam povinná vojenská služba, takže mají úplně jinou kondici než u nás. A samozřejmě 84 procent lidí tam chodí na prevenci, zatímco u nás je to jenom 65 procent.
Co konkrétního byste tedy chtěl překlopit do českého zdravotnictví. Předpokládám, že povinná vojenská služba to nebude?
Zejména tu prevenci, aby na ni lidé nezapomínali. Je to důležité. Naděje dožití je v Izraeli zhruba o 6 let delší než u nás. To je velký rozdíl. Mají také úplně jinde porodnost, 2,9 dítěte na jednu ženu, respektive správný termín je plodnost, zatímco my jen 1,28 dítěte na jednu ženu. Povinná vojenská služba už u nás nebude, i když bychom ji z hlediska tělesné zdatnosti potřebovali.
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Pojďme k rozpočtu. Hodně se spekuluje o tom, že schodek chcete v budoucnu srazit tím, že zavedete sektorové daně třeba pro banky, zbrojaře. Chystáte to?
Děláme maximum na výdajové stránce, ale je jasné, že to můžeme výrazněji srazit jen vyššími příjmy. A samozřejmě jsou tu sektory, které na těch válkách na Ukrajině a Blízkém východě extrémně vydělávají a platí to de facto občané. Na druhou stranu, tady se desítky let lidi straší zadlužením, přitom není pravda, že bychom v porovnání s ostatními zeměmi měli vysoký deficit, v rámci regionu máme dokonce zadlužení nejnižší a v celé Evropě taky patříme k těm nejlepším zemím…
... podle vás deficit 386 miliard není obrovský?
Samozřejmě, že je to velké číslo, já jsem vždy v minulosti deficit snižoval a měl jsem i přebytky, to přece víte. A jsem jediný ministr financí, kterému se povedlo zadlužení snížit i nominálně. Ale my tu nejsme nějaký ostrov, jsme součástí globální ekonomiky, která je ovlivněna těmi válkami a taky důsledky zelené politiky Evropské unie, jako jsou nesmyslné systémy emisních povolenek ETS 1 a ETS 2, které ohrožují naši konkurenceschopnost, která je založena hlavně na cenách energií.
Opozice a média vytvářejí dojem, že ohrožujeme příští generace, a to je nesmysl. Teď nám dala nejlepší hodnocení v historii i renomovaná ratingová agentura S&P.
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To ale nemění nic na tom, že pro příští rok bude deficit 386 miliard?
Jak jsem říkal, máme stále jedny z nejnižších deficitů v Evropě, a pokud teď nebudeme investovat, třeba do lepší zdravotnické péče nebo prevence nebo péče o duševní zdraví, tak to ty příští generace naopak ohrozí. Také výše inflace je druhá nejnižší v Evropě. To, co říkám, je, že někteří zahraniční investoři chtějí vydělávat stále více, samozřejmě tomu rozumím, každé podnikání má za cíl generovat zisk, ale tady to hraničí s nenažraností a ta musí mít nějaké meze. Není možné, aby si z českých občanů udělali kasičku, ze které pak sanují horší výsledky v jiných zemích.
Takže uvažujete o zdanění bank nebo zbrojařů, jak se o tom mluví?
To nebudu komentovat. S ministryní financí se bavíme o spoustě věcí.
Dokdy to chcete vyřešit?
Musíme to vyřešit v průběhu listopadu. Jde hlavně o to, abychom dodrželi závazek vůči Evropské komisi se snížením deficitu o 60 miliard v roce 2028. Rozhodně totiž nechceme zastavit investice do zdravotnictví, bezpečnosti, infrastruktury, okruhu Prahy nebo do páteřní dálniční sítě. Vždycky, když jsme byli ve vládě, tak jsme měli konkrétní výsledky. Samozřejmě veřejné finance jsou ovlivňovány situací ve světě. Když jsou všude války, tak investoři mají strach a cena peněz vlastně stoupá. A my musíme platit obsluhu státního dluhu, to znamená úroky. Za nás byla v předchozí vládě obsluha státního dluhu 42 miliard, teď je 130 miliard. Odvody do EU jsou také stále vyšší. Budeme platit už víc než 80 miliard.
Šetřit chcete i na provozních nákladech státu. Vláda schválila, že počet úřednických míst meziročně klesne o 634 míst. Znamená to propouštění ve státní správě?
Ano, šetříme a začínáme u sebe, takhle jsme to říkali i před volbami. A my jako Úřad vlády jdeme příkladem, letos snížíme počet úředníků o 264. To je o 41 procent. I bez přesunů agend je to snížení o 28 procent, takže téměř o třetinu. Opakovaně vyzývám všechny ministry, aby na svých resortech šetřili, aby používali na svých úřadech umělou inteligenci, protože ta už dnes dokáže ušetřit spoustu času, a tím i peněz.
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V té souvislosti jste uvedl, že někteří ministři mají v provozních úsporách ještě rezervy. Kteří?
To jim řeknu osobně.
Blíží se roční bilancování vlády. Jste spokojený s výkony všech ministrů, nebo chystáte nějaké změny?
Já nikdy nebudu úplně spokojený, jsem velice náročný, a to hlavně na sebe. Ale teď budeme mít v prosinci rok naší vlády, budeme to zase vyhodnocovat, jako jsme to udělali po prvním půlroce. To nikdo předtím nedělal. Až to uděláme, uvidíme, jak jsou na tom jednotliví ministři.
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17. listopadu 2026