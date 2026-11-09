Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babiš nese plán pro ČT a ČRo. Ve vládě vypukl spor o podporu v nezaměstnanosti

Autor:
  21:20
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)

Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (14. září...
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura odvolil v základní škole v Praze...
26 fotografií
Zrušení koncesionářských poplatků zůstává tématem, premiér Andrej Babiš ale podle zástupců vlády nese na koaliční radu nový návrh. Lídr SPD Tomio Okamura do debaty nadhodil i variantu dobrovolných příspěvků. Hladké jednání to však nebude – hned při příchodu do Strakovky se naplno projevil koaliční spor mezi SPD a ministrem práce Alešem Juchelkou o škrty v podpoře v nezaměstnanosti.

Před úterním večerním jednáním koaliční rady přiblížil lídr SPD postoje a nápady, se kterými jeho strana na schůzku přichází. V otázce financování veřejnoprávních médií zmínil jako maximalistickou variantu zavedení plně dobrovolných poplatků. Tím by podle něj zcela odpadl argument kritiků, že politici chtějí přes státní rozpočet ovlivňovat vysílání.

Paní Macinková mě seřvala. Ministr zahraničí se omluvil za výrok o mužatkách

K jednání se ale nabízí i hybridní model, u kterého Okamura podle svých slov očekává, že ho představí přímo premiér. „My to budeme konzultovat, protože jsem neviděl, jestli náhodou nejsou ještě nějaké další návrhy a co všechno se dá na stůl,“ uvedl Okamura. Zopakoval přitom, že základem financování by mohl být státní rozpočet s možností dodatečné dobrovolné platby na úrovni těch stávajících.

Velký posun v otázce médií očekává ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). „Pan premiér přijde s návrhem, jakým způsobem vyřešit technicky přísun těch peněz směrem k veřejnoprávním médiím. My se o něm pobavíme a pak budeme hovořit samozřejmě nejenom o té technické konstrukci, ale i o té výši,“ dodal Šťastný s tím, že Babišův model považují Motoristé za dobrý.

Kromě médií a sektorových daní je však na stole i další horké téma, na kterém se vládní trojka zjevně zasekává. Jde o chystané snížení podpor v nezaměstnanosti. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) navrhuje v novele zákoníku práce kompromisní zmírnění škrtů, které by mělo chránit lidi nad 52 let, lidi po rekvalifikaci nebo rodiče vracející se na trh práce po rodičovské.

Juchelka má podle svých slov návrh předjednaný s odbory i zaměstnavateli, a proto nevidí důvod k dalším ústupkům. Na svou stranu získal i Motoristy. Zásadně proti je ale hnutí SPD. Tomio Okamura považuje Juchelkův kompromis za nedostatečný a rozzlobilo ho, jakým způsobem ho ministr komunikoval. „Přeci takovýmto způsobem postupovat nelze, takže my jsme potom byli postaveni před hotovou věc,“ zkritizoval Okamura fakt, že Juchelka svůj záměr oznámil nejprve v médiích, aniž by ho předtím konzultoval na koaliční radě.

Bouře kolem financování ČT a ČRo

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu minulý týden v úterý vstoupili do 24hodinové stávky, kterou doprovodily protesty tisíců lidí na pražském Václavském náměstí i v dalších regionech. Stávkující a iniciativa Veřejnoprávně tak reagují na kroky vládní koalice (ANO, SPD a Motoristé), která ve Sněmovně prosadila přednostní projednání zákona o zrušení koncesionářských poplatků.

Podle plánované novely má být financování obou institucí převedeno přímo pod státní rozpočet. To by znamenalo meziroční pokles rozpočtů médií o zhruba 1,4 miliardy korun (přibližně o 15 procent). Zástupci médií, opozice i protestující navíc varují, že přímá finanční závislost na státním rozpočtu a politicích ohrožují nezávislost veřejnoprávní žurnalistiky.

Kvůli protestům běželo živé vysílání na většině kanálů (včetně zpravodajské ČT24) a stanicích rozhlasu pouze v provizorním režimu, kde živé vstupy nahrazoval převážně hudební či archivní program.

3. listopadu 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Největší účast v jeho životě. Na papežovu mši v Buenos Aires šly miliony lidí

Papež Lev XIV. na mši ve čtvrti Palermo v argentinské metropoli Buenos Aires...

Pondělní mše s papežem Lvem XIV. v argentinské metropoli Buenos Aires se zúčastnilo 2,5 milionu lidí, uvedl Vatikán. Místní úřady dříve odhadly počet přítomných na dva miliony lidí, píší média. Papež...

9. listopadu 2026  17:49,  aktualizováno  21:01

Pomozme lidem přečkat zimu. Prezident Pavel vyzval veřejnost k dobročinnosti

Prezident Pavel vyzval k pomoci lidem v nouzi před příchodem zimy

Prezident Petr Pavel v pondělí vyzval k pomoci lidem v tíživé životní situaci. „Ne každý má jistotu, že zimu přečká v teple a bezpečí,“ upozornil a apeloval na veřejnost, aby podle svých možností...

9. listopadu 2026  19:55,  aktualizováno  20:58

Tragédie v turecké ocelárně: mostový jeřáb spadl do průmyslové pece, nastal výbuch

Sanitky přijíždějí na místo po výbuchu v ocelárně ve městě Aliaga v provincii...

Pondělní výbuch v ocelárně na západě Turecka zabil 16 lidí, řekl odpoledne turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který také slíbil prošetřit příčiny tragédie. Zraněno je 13 lidí, z nichž dva jsou...

9. listopadu 2026  20:27

Jak Rusko krade hotely. Ukrajinský podnikatel stále čeká na odškodnění

Hotel Admiral v ukrajinské Kyrylivce před začátkem ruské invaze. Areál měl...

Denis Kaťucha si na ukrajinském pobřeží Azovského moře postavil hotel, kam každé léto přijížděly stovky turistů. Po ruské okupaci ale o něj přišel, a proto se rozhodl obrátit na soud a žádat...

9. listopadu 2026

Kreml posílá do Abú Zabí experta na porcování Evropy. Ta zůstane v předsálí

Premium
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...

Co čekat od dalšího kola třístranných rozhovorů o Ukrajině, které v úterý startuje ve Spojených arabských emirátech? Asi nic moc, Kreml podle analytiků hraje svou klasickou zdržovací hru. Evropu však...

9. listopadu 2026

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

9. listopadu 2026  19:50

V Maďarsku zadrželi Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán hovoří před sídle své strany Fidesz (22....

Maďarské úřady zadržely bratra někdejšího premiéra Viktora Orbána Árona, a to kvůli podezření z pašování lidí. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným...

9. listopadu 2026  13:02,  aktualizováno  18:41

Začátek týdne bude v Česku teplejší, pak se přidá i déšť. Mráz se vrátí o víkendu

ilustrační snímek

Začátek týdne se na většině území Česka stále nese ve znamení mrazu, v dalších dnech se však ranní teploty postupně zvýší. V noci na úterý a na středu bude ještě ojediněle slabě mrznout. Čtvrtek a...

9. listopadu 2026  6:13,  aktualizováno  18:28

Paříž viní Írán z útoků na chladicí zařízení v obchodech. Ponese následky, tvrdí

Žena prochází kolem prázdných lednic v supermarketu Intermarche ve městě Nevez...

Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v...

9. listopadu 2026  18:27

Nový primátor Pardubic chce změnit fungování města. Má sloužit lidem, říká Tichý

Primátorem Pardubic se stal čtyřiatřicetiletý Ondřej Tichý (ODS). Ve vedení...

Primátorem Pardubic se v pondělí stal čtyřiatřicetiletý Ondřej Tichý (ODS). Ve vedení města bude mít pět náměstků, o jednoho více než dosud. Vládnoucí koalici tvoří pět uskupení, která mají v...

9. listopadu 2026  18:03

Ministr Zůna prosadil odvolání generála Haratka z velení kybernetických sil

Od 1. prosince 2026 bude brigádní generál Radek Haratek na základě rozhodnutí...

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odvolal generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince bude poradcem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, oznámil šéf...

9. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  17:52

Kauza vydání knihy zpochybňující holokaust. Soud znovu rozhodl, uložil podmínky

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství....

9. listopadu 2026  15:41,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.