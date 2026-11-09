Před úterním večerním jednáním koaliční rady přiblížil lídr SPD postoje a nápady, se kterými jeho strana na schůzku přichází. V otázce financování veřejnoprávních médií zmínil jako maximalistickou variantu zavedení plně dobrovolných poplatků. Tím by podle něj zcela odpadl argument kritiků, že politici chtějí přes státní rozpočet ovlivňovat vysílání.
|
Paní Macinková mě seřvala. Ministr zahraničí se omluvil za výrok o mužatkách
K jednání se ale nabízí i hybridní model, u kterého Okamura podle svých slov očekává, že ho představí přímo premiér. „My to budeme konzultovat, protože jsem neviděl, jestli náhodou nejsou ještě nějaké další návrhy a co všechno se dá na stůl,“ uvedl Okamura. Zopakoval přitom, že základem financování by mohl být státní rozpočet s možností dodatečné dobrovolné platby na úrovni těch stávajících.
Velký posun v otázce médií očekává ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). „Pan premiér přijde s návrhem, jakým způsobem vyřešit technicky přísun těch peněz směrem k veřejnoprávním médiím. My se o něm pobavíme a pak budeme hovořit samozřejmě nejenom o té technické konstrukci, ale i o té výši,“ dodal Šťastný s tím, že Babišův model považují Motoristé za dobrý.
Kromě médií a sektorových daní je však na stole i další horké téma, na kterém se vládní trojka zjevně zasekává. Jde o chystané snížení podpor v nezaměstnanosti. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) navrhuje v novele zákoníku práce kompromisní zmírnění škrtů, které by mělo chránit lidi nad 52 let, lidi po rekvalifikaci nebo rodiče vracející se na trh práce po rodičovské.
Juchelka má podle svých slov návrh předjednaný s odbory i zaměstnavateli, a proto nevidí důvod k dalším ústupkům. Na svou stranu získal i Motoristy. Zásadně proti je ale hnutí SPD. Tomio Okamura považuje Juchelkův kompromis za nedostatečný a rozzlobilo ho, jakým způsobem ho ministr komunikoval. „Přeci takovýmto způsobem postupovat nelze, takže my jsme potom byli postaveni před hotovou věc,“ zkritizoval Okamura fakt, že Juchelka svůj záměr oznámil nejprve v médiích, aniž by ho předtím konzultoval na koaliční radě.
Bouře kolem financování ČT a ČRo
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu minulý týden v úterý vstoupili do 24hodinové stávky, kterou doprovodily protesty tisíců lidí na pražském Václavském náměstí i v dalších regionech. Stávkující a iniciativa Veřejnoprávně tak reagují na kroky vládní koalice (ANO, SPD a Motoristé), která ve Sněmovně prosadila přednostní projednání zákona o zrušení koncesionářských poplatků.
Podle plánované novely má být financování obou institucí převedeno přímo pod státní rozpočet. To by znamenalo meziroční pokles rozpočtů médií o zhruba 1,4 miliardy korun (přibližně o 15 procent). Zástupci médií, opozice i protestující navíc varují, že přímá finanční závislost na státním rozpočtu a politicích ohrožují nezávislost veřejnoprávní žurnalistiky.
Kvůli protestům běželo živé vysílání na většině kanálů (včetně zpravodajské ČT24) a stanicích rozhlasu pouze v provizorním režimu, kde živé vstupy nahrazoval převážně hudební či archivní program.
|
3. listopadu 2026