Žijí v zahraničí, v Česku ale musí platit za odpad. Jde až o 400 tisíc lidí

Zpravidla 650 až tisíc korun platí Češi za svoz odpadu. Takzvaný poplatek za obecní systém odpadového hospodářství si stanovuje každá obec či město zvlášť. A to buď přesně stanovenou částkou, nebo v závislosti na velikosti popelnice a četnosti svozů.

Jenže platit musí i lidé s českým trvalým pobytem, kteří však v Česku dlouhodobě nežijí. Narazila na to čtyřčlenná rodina, jejíž děti mají trvalý pobyt v Brně. Jejich případem se zabýval ombudsman.

Konkrétně šlo o poplatky za dvě děti narozené a žijící s rodiči v zahraničí. V roce 2018, když bylo dětem dva a pět let, pro ně otec požádal o vydání osvědčení o českém státním občanství. Následoval automatizovaný proces: systém dětem zaevidoval trvalý pobyt na adresu otce, tedy do Brna. A to od data, kdy se narodily.

Brněnský magistrát následně začal za děti požadovat placení poplatků za odpady, a to už od roku 2017. Žádost otce o prominutí poplatků zamítl. „Dlouhodobě se zasazuji, aby v takových situacích obecní úřady poplatek promíjely. Rodiče nemohou zaevidování trvalého pobytu dětí k datu jejich narození nijak ovlivnit. To měl magistrát vzít v potaz při vyřizování žádosti otce o prominutí poplatků týkajících se dětí,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček.

Stejně případ zhodnotil také krajský úřad. Na jeho popud pak svůj závěr magistrát změnil. Poplatky nakonec prominul za celé období mezi lety 2017 a 2021. Otec tak dostal zpátky víc než sedm tisíc korun, které za děti zaplatil.

Od ledna 2022 se také změnily magistrátní postupy k promíjení místního poplatku. Do budoucna tak bude možné případy vyřešit prominutím. Od roku 2019 jsou navíc děti do čtyř let v Brně osvobozeny od placení poplatku za odpad.

„Příběh této rodiny jasně dokládá, jak důležité je, aby lidé znali pravidla a hlídali si své povinnosti. Ovšem zároveň je i ukázkou toho, že život může přinášet nečekané situace a úřady musí posuzovat konkrétní okolnosti každého případu,“ uzavřel ombudsman.

Důležité je rozlišovat mezi poplatky

V zahraničí žije podle posledního sčítání lidu a zároveň má v Česku evidovaný trvalý pobyt až 400 tisíc Čechů. I ti musí platit poplatky za odpad, ale ne vždy.

Lidé by si měli vždy ověřit, jaký typ poplatku za odpady jejich obec vybírá, a koho od placení případně osvobozuje. Obecní úřad také mohou ve výjimečných případech požádat o prominutí poplatku.

V Česku existují dva druhy poplatku za komunální odpad. Obec ve vyhlášce určí, který z nich bude vybírat. Podle toho se pak liší, kdo a za co musí platit. Právě druh poplatku je pro lidi pobývající v cizině zásadní.

Pozornost zaslouží především „poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“. U něj nezáleží na množství produkovaného odpadu. Poplatníkem je každý, kdo má v obci evidovaný trvalý pobyt, tedy i lidé žijící ve skutečnosti v zahraničí.

U „poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ pak záleží na tom, zda člověk v obci skutečně žije. Výše poplatku se pak zpravidla odvíjí od objednaného objemu popelnic, případně od množství skutečně odkládaného odpadu. Tento poplatek v případě lidí za hranicemi nebývá problém.