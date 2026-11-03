Před budovou zpravodajství a publicistiky se sešli jak zaměstnanci obou médií, tak například rodiny s dětmi.
Ve 14:10 má podle organizátorů stávky z iniciativy Veřejnoprávně vyrazit pochod z areálu České televize na Kavčích horách na shromáždění v dolní části Václavského náměstí. To má začít v 16:36.
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Moderátoři v černé a omezené vysílání. ČT a rozhlas stávkují proti změně financování
Protestující se od sídla České televize vydají směrem do centra hlavního města. Jejich trasa povede pres Děkanskou vinici, ulici Na Pankráci a Nuselský most. Odtud budou pokračovat Sokolskou ulici až na Václavské náměstí, kde pochod vyvrcholí.
Tma, čtení z papíru i upravené vysílání
Pracovníci ČT a Českého rozhlasu (ČRo) v úterý stávkují proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Obě instituce omezily živé vysílání i zpravodajství. Moderátoři ČT24 od půlnoci uvádějí zprávy v černém oblečení, čtou je z papíru a za nimi je pouze zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínají prohlášením o stávce.
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Ticho, klid a prázdné židle. Newsroom ČT potemněl na protest proti krokům vlády
Upravené je také vysílání ČRo Radiožurnál. Protesty organizují studenti či umělecké soubory divadel po celém Česku. Brněnská divadla dnes vstoupila do stávkové pohotovosti.
Zástupci vlády argumentují tím, že systém koncesionářských poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování. Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky ČT a ČRo odmítá. O omezení nezávislosti médií mu podle jeho slov nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby. O nové podobě financování se podle něj povede diskuse ve Sněmovně. Opozice způsob projednání návrhu i jeho obsah kritizuje.