„Zrušíme koncesionářské poplatky. Příjem České televize a Českého rozhlasu nahradíme pevným podílem na výběru DPH,“ stálo ve volebním programu Pirátů v roce 2017. Strana zároveň slibovala také rozšířit přísně regulované příjmy z reklamy a omezit politické tlaky na vedení obou médií.
Tehdejší předseda strany Ivan Bartoš o záměrů hovořil také v rozhovoru pro iDNES.cz. Odmítal, že by nahrazení poplatků muselo znamenat zvýšení daní. Na otázku, zda by změna neohrozila nezávislost televize a rozhlasu, Bartoš odpověděl, že politici mají vliv na jejich financování i při stávajícím systému.
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„Pokud vaše otázka míří na to, jestli je to v rukou politiků, tak to je teď přece taky. Ředitel Dvořák chodí do Sněmovny a baví se o navyšování koncesionářských poplatků,“ uvedl Bartoš.
Zdůraznil přitom důležitou roli veřejnoprávní televize. „Role České televize je důležitá, obzvláště v oligarchizujícím se společnosti. My bychom také chtěli, aby občané mohli odpočtem z daní až dva tisíce ročně financovat buď veřejnoprávní média, nějakou galerii nebo nějakou specifickou kulturní instituci,“ řekl pro iDNES.cz.
Piráti ale svůj postoj později upravili. V dubnu 2021 jejich poslanec Tomáš Martínek v rozhovoru pro Mediář sdělil, že prioritou společného programu se Starosty je financování nezávislé na aktuální vládní moci. „Tuto funkci plní a bude plnit koncesionářský poplatek,“ řekl s tím, že podíl na výběru DPH tehdy Piráti zmiňovali jako možný doplňkový příjem. Zároveň podotkl, že již návrh z roku 2017 měl zahrnovat pojistku proti politickým zásahům, protože by byl závislý na souhlasu obou komor parlamentu.
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Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
Občanští demokraté se zrušením poplatků v Senátu neuspěli
Změnu financování zvažovala ve svém programu z roku 2009 také ODS. „Zvážíme zrušení koncesionářských poplatků a hrazení veřejné služby přímo ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady veřejné služby,“ uvedla tehdy. Nová rada měla podle jejich představ nahradit samostatné rady České televize, Českého rozhlasu a případně také České tiskové kanceláře.
S konkrétním návrhem tehdy přišel senátor Richard Svoboda a kandidát do evropského parlamentu Edvard Kožušník, oba z ODS. Chtěli, aby televize a rozhlas místo poplatků dostávaly část výnosu DPH.
„Podstatou toho zákona je zrušení rozhlasových a televizních poplatků a jejich nahrazení mandatorním výdajem státního rozpočtu,“ vysvětloval tehdy Svoboda. Návrh nakonec v prosinci 2009 v Senátu neprošel o jediný hlas. Podpořilo jej všech 36 senátorů ODS a Václav Jedlička z TOP 09. Obě média změnu už tehdy odmítaly kvůli obavám o svou nezávislost.
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Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě v prvním čtení prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Vláda chce, aby se média veřejné služby financovala ze státního rozpočtu. Na návrh šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamury vládní většina prosadila hlasování na sobotu v půl páté ráno. Opozice se zamítnutím návrhu neuspěla a ostře jej kritizuje.