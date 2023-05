Poplatek za pohotovost by se měl zvýšit, řekl ministr financí Stanjura

Lékaři i sestřičky na pohotovosti znají podle ministra financí z každodenní praxe případy, kdy ti lidé na pohotovost nemusí. A je to v neprospěch lidí, kteří opravdu potřebují bezprostřední okamžitou pomoc.

„Tohle je to debata o parametru a aby to plnilo ten účel,“ řekl Stanjura. „Já jsem dokonce zaznamenal jsem i stanovisko lékařské komory, která také doporučuje tento poplatek zvýšit,“ prohlásil ministr financí a první místopředseda občanských demokratů.

Předpokládá, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 seznámí vládu s návrhem řešení, jakmile bude mít k dispozici analýzu.

Proti možnosti závádění nových poplatků ve zdravotnictví se v sobotu vymezil premiér a předseda ODS Petr Fiala.

„Nechystáme zavedení poplatků ve zdravotnictví, o čem se bavíme a co je důležité, je, abychom ve zdravotnictví co nejefektivněji nakládali s těmi finančními prostředky, které tam jsou. Nikdo se nemusí obávat, že bychom šli do varianty zavádění poplatků za zdravotní péči,“ řekl Fiala.