Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

Autor: ,
  19:38
Poplatek za hotovostní výplatu důchodu Českou poštou se od ledna zvýší o 16 korun na 94 korun. Zaplatí jej důchodci při výběru důchodu na přepážce nebo od poštovního doručovatele. Oznámila to v pondělí v tiskové zprávě Česká pošta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Poplatek je odečítaný přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu, pokud mu byl důchod přiznán po 1. lednu 2010. U starších důchodů hradí náklady Česká správa sociálního zabezpečení.

„Tato změna vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi ČSSZ a Českou poštou. Chceme však klientům nabídnout jednoduchou a výhodnou alternativu – bezhotovostní výplatu důchodu na bankovní účet, která je zcela bez poplatku a probíhá rychleji i bezpečněji. Bankovní účet si můžete snadno a zdarma zřídit na kterékoliv pobočce České pošty,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pošta naposled zdražila letos v únoru

Pro klienty, kteří si nechají důchod posílat na účet zřízený na České poště, pošta podle Vitíka nabízí jeden výběr hotovosti měsíčně na přepážkách zdarma a jednou měsíčně donášku hotovosti na jakoukoliv adresu v České republice zdarma.

Doručení penze pošta naposled zdražila letos v únoru, a to z 35 na 78 korun. Před tím poplatek zvyšovala o šest korun před dvěma lety. Počet lidí, kteří si nechávají posílat důchody poštou, postupně klesá. Před 20 lety jich bylo 1,77 milionu, předloni 587 600 a loni v listopadu pak 524 200.

