Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

Poplatek je odečítaný přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu, pokud mu byl důchod přiznán po 1. lednu 2010. U starších důchodů hradí náklady Česká správa sociálního zabezpečení.
„Tato změna vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi ČSSZ a Českou poštou. Chceme však klientům nabídnout jednoduchou a výhodnou alternativu – bezhotovostní výplatu důchodu na bankovní účet, která je zcela bez poplatku a probíhá rychleji i bezpečněji. Bankovní účet si můžete snadno a zdarma zřídit na kterékoliv pobočce České pošty,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.
Pošta naposled zdražila letos v únoru
Pro klienty, kteří si nechají důchod posílat na účet zřízený na České poště, pošta podle Vitíka nabízí jeden výběr hotovosti měsíčně na přepážkách zdarma a jednou měsíčně donášku hotovosti na jakoukoliv adresu v České republice zdarma.
Doručení penze pošta naposled zdražila letos v únoru, a to z 35 na 78 korun. Před tím poplatek zvyšovala o šest korun před dvěma lety. Počet lidí, kteří si nechávají posílat důchody poštou, postupně klesá. Před 20 lety jich bylo 1,77 milionu, předloni 587 600 a loni v listopadu pak 524 200.