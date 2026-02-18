Kněží na Popeleční středu udělují věřícím takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Je symbolem nicotnosti bytí. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní také slova kněze při udělování popelce. Přijetí popelce je vyjádřením kajícnosti, symbolickým vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit.
Ačkoliv je Popeleční středa 46 dní před Velikonocemi, sám půst trvá 40 dní, protože neděle se nezapočítávají.
Během příprav na největší křesťanské svátky připomínající ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista by křesťané měli být střídmí nejen v jídle, ale měli by se dočasně vzdát věcí nebo činností, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život.
Nejen věřící se mohou také připojit ke starobylé tradici - postní almužně. Ušetřené peníze za odřeknuté požitky mohou věnovat do papírových postních kasiček, které lze vyzvednout ve farnostech. Získaný obnos rozdělí farnosti ve spolupráci s místními charitami lidem v těžké životní situaci - chudým, nemocným a handicapovaným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.
Na jaké dny vycházejí Velikonoce v roce 2026
|Velikonoce 2025
|Popeleční středa
|18. února
|40denní půst
|18. února – 2. dubna
|Pašijový týden
|od pondělí 30. března
|Modré pondělí
|30. března
|Žluté nebo Šedivé úterý
|31. března
|Škaredá (sazometná středa)
|1. dubna
|Školní velikonoční prázdniny
|čtvrtek 2. dubna
|Zelený čtvrtek
|2. dubna
|Velký pátek – státní svátek
|3. dubna
|Bílá sobota
|4. dubna
|Boží hod velikonoční
|neděle 5. dubna
|Velikonoční pondělí – státní svátek
|6. dubna
Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při Květné neděli. Poté uděluje věřícím popelec - každého označí popelem na čele a řekne přitom: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Popelec se uděluje v tento den od konce 11. století. Mše s udílením popelce se dnes konají po celém Česku. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě ji večer bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.
Samotná Popeleční středa je dnem přísného postu, věřící vůbe nejedí maso a také omezují celkově množství jídla ten den. Platí to pro dospělé mezi 18 a 60 lety.
Tímto dnem také začíná čtyřicetidenní půst, inspirovaný Ježíšovým pobytem na poušti. Čtyřicítka je symbolické číslo, v Bibli je to čas potřebný k obrácení, ke změně života, k pochopení toho, kam člověka chce Bůh vést. Právě 40 dnů byl Mojžíš na hoře Sinaji, v Ninive byl po příchodu proroka Jonáše vyhlášen 40denní půst a 40 dnů se Ježíš postil, zatímco ho pokoušel satan v poušti.