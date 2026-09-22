„Elektronické propojení informačních systémů nemocnic, ambulantní péče, rehabilitačních zařízení, lázní i domácí rehabilitace může významně zvýšit kontinuitu péče, snížit duplicitní vyšetření a umožnit lepší sledování průběhu léčby,“ řekl redakci iDNES.cz Vojtěch Havlas, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNMH a předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii.
Jednotlivé informační systémy ale většinou nejsou vzájemně kompatibilní a předávání informací probíhá obvykle jen v papírové podobě. Standardní propouštěcí zprávy často obsahují pouze základní údaje o diagnóze a provedeném výkonu.
Klíčový projekt povinného vedení elektronické zdravotní dokumentace se dříve než v roce 2029 zřejmě konat nebude. S postihy pro zdravotnická zařízení, která data sdílet nebudou, chystaný zákon o elektronizaci zdravotnictví nepočítá.