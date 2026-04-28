Mrazivé noční teploty mohou poškodit ovocné stromy i řadu zemědělských plodin. Riziko jejich pomrznutí je podle meteorologů vysoké.
„Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na 0 až -4 stupně Celsia, v údolích až na -6 °C,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle předpovědi se mráz místy vyskytne i ve středu a v pátek, kdy v údolích teplota vzduchu klesne místy až na -3 °C.
Meteorologové zveřejnili mapu s předpovědí, kde podle nic budou mrazy ve čtvrtek v noci a ráno nejnižší.
Mráz může poškodit zejména rozkvetlé ovocné stromy a zemědělské plodiny, především vzcházející brambory, cukrovou řepu a kvetoucí jahody.
Zeleninu a nízké rostliny je možné zakrýt světlou netkanou textilií, která na nich může zůstat až do odeznění ranních mrazů. Na stromy se dá použít ochranný přípravek proti promrznutí. „Ve volné přírodě je v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí,“ dodávají meteorologové v příspěvku na sociálních sítích.
Na hodnocení rozsahu škod je ale podle zemědělců ještě brzy, riziko poškození bude trvat zhruba do poloviny května. Mrazy zatím částečně poškodily úrodu ovoce na jižní Moravě. Dosud ale nic nenasvědčuje, že by škody měly být jako v roce 2024, vyplývá z vyjádření Zemědělského svazu a Agrární komory z minulého týdne.
Noční teploty na zítra, středu 29. dubna, se udrží mezi 4 stupni a nulou, ale při uklidnění větru spadnou až na -3 °C. Přes den bude jasno až polojasno, během dne zejména na severovýchodě přechodně až oblačno.
Teploměry odpoledne ukážou 12 až 16, na severovýchodě a severu území kolem 10 °C, v tisíci metrech na horách kolem 5 a na Šumavě až 10 °C.
Noc na čtvrtek bude pro ovocnáře a zemědělce nejrizikovější. Teploty spadnou k nule až k -4 a v údolích dokonce až k -6 °C. Přes den bude jasno až polojasno, na severovýchodě postupně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na severovýchodě a severu místy kolem 11 °C.
Prodloužený víkend v pátek 1. května začne jasným až polojasným nebem, na severovýchodě a východě bude zpočátku až oblačno. Noc na pátek bude ještě mrazivá, teploměry naměří +3 až -1, v údolích ojediněle až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, v Polabí ojediněle až 22 °C.
V sobotu i v neděli má být jasno až polojasno, noční teploty se už udrží mezi 6 až 2 stupni nad nulou. A přes den se zastaví těsně před letními hodnotami, na 20 až 24 °C.