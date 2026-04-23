Babiš v závěru svého vystoupení před odletem na summit vzkázal občanům, kteří mu píšou, že by rádi keporkakovi pomohli, že o tom mluvil a bude mluvit s velvyslancem.
„Určitě bychom všichni rádi pomohli, ale zkrátka není to možné. Z celého světa by lidi rádi pomáhali, určitě bychom rádi pomohli, ale je to zkrátka mimo naši kompetenci, abychom my mohli zařídit nějakým lidem, že by tam šli na to místo a pomohli Timmymu,“ prohlásil.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.
S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.
V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách se ale znovu zastavila na místě opodál. Úřady pokusy o její záchranu vzdaly, umožnily ale soukromé iniciativě financované dvěma podnikateli spustit vlastní akci.