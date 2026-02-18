Od začátku války vybrali Češi na pomoc Ukrajincům už přes 3,4 miliardy korun

  11:00aktualizováno  11:18
České humanitární organizace v loňském roce pomohly 880 tisícům Ukrajinců. Za čtyři roky od začátku ruské invaze vybrali Češi na humanitární pomoc Ukrajině přes 3,4 miliardy korun. Zástupci organizací o tom ve středu informovali na tiskové konferenci. Pomoc se podle nich postupně přesouvá od akutních distribucí pomoci k velkým infrastrukturním projektům.
Celkový objem realizované humanitární pomoci včetně peněz od institucí a mezinárodních organizací přesáhl 8,9 miliardy korun.

Mezi české humanitární organizace, které pomáhají na Ukrajině, patří například Člověk v tísni, ADRA, Charita Česká republika, Post Bellum, Koridor UA či Lékaři bez hranic.

Rok 2025 byl pro Ukrajinu podle zástupců organizací obdobím intenzivních bojů a ničení energetické infrastruktury ze strany Ruska. Neustálé útoky na teplárny, teplovody, elektrárny a vodovody zhoršily životní podmínky milionů lidí. Dodávky humanitární pomoci jsou také kvůli častějšímu používání tzv. FPV dronů nebezpečnější.

Mrznou vojáci i drony. Ukrajinskou obranu pomáhá držet v chodu sádlo

České organizace financovaly opravy tepláren a teplovodů, vyhloubily pět vodních vrtů, instalovaly vodárenskou věž a sedm systémů na čištění vody. Přístup k bezpečné pitné vodě získalo 156 tisíc lidí, pomoc k přečkání zimy 113 tisíc lidí. Organizace pomohly s opravami 5115 domů a bytů a 49 zdravotnických zařízení, dodaly 500 generátorů nebo darovaly 96 sanitek a dalších vozů.

Kolik peněz jste poslali od začátku války na pomoc Ukrajině?

Řada českých organizací pracuje přímo u frontové linie - v regionech Charkov, Cherson, Doněck, Sumy, Záporoží či Mykolajiv. „Lékaři bez hranic museli od roku 2022 opustit sedm nemocnic a kvůli dronovým útokům zhruba 20 míst, kam pravidelně jezdili s mobilními klinikami v Doněcké, Charkovské a Dněpropetrovské oblasti,“ popsala ředitelka české kanceláře Lékařů bez hranic Sylva Horáková.

Organizace CARE zajistila díky programu MEDEVAC ministerstva vnitra zdravotnickou pomoc pro 2000 pacientů v Doněcké oblasti, Charita ČR rekonstruovala a vybavila šest rehabilitačních oddělení v Dněpropetrovské oblasti.

Koridor UA dodával protidronové sítě či evakuační batohy. „Za čtyři roky od začátku války jsme z malé skupinky vyrostli v organizaci, která ve velkém pružně pomáhá tam, kde to je nejvíc potřeba,“ uvedl ředitel Matouš Bláha. Člověk v tísni pomohl s opravami 4715 domovů a poskytl 8612 lidem materiál na akutní opravy po ostřelování. Diakonie ČCE staví v Poltavské oblasti 50 modulárních domů pro vysídlené osoby.

Psychologickou pomoc pak získalo 66 tisíc osob. ADRA provozuje 31 bezplatných autobusových linek v devíti regionech. Paměť národa dodala přes 13 500 neprůstřelných vest, 95 sanitek a stovky generátorů.

V Česku je k únoru 2026 evidováno přes 398 tisíc osob ukrajinské národnosti s dočasnou ochranou. Organizace v rámci Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR od začátku války mimo jiné pomohly 40 tisícům lidem se vzděláním a asi 70 tisícům s ubytováním.

Pomoc s odérem rybiny. Sítě z Evropy chrání Ukrajince před ruskými drony

Zvláštní dlouhodobý pobyt, dostupný od roku 2025 ekonomicky soběstačným osobám na pět let, získalo 13 738 držitelů dočasné ochrany. I pro rok 2026 zůstávají podmínky nastavené stejně, většina uprchlíků i po čtyřech letech války má jen nejistý pobytový status.

Organizace upozorňují, že mnoho uprchlíků pracuje pod úrovní své kvalifikace kvůli jazykovým bariérám nebo že jsou vystaveni pracovnímu vykořisťování a obcházení pracovního práva.

Válka na Ukrajině

