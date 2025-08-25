Češi naposílali za 21. srpen 5 milionů korun. Symbolicky po 1968 korunách

Autor:
  10:09
Výročí sovětské okupace z roku 1968 mezi Čechy rezonuje. Jako „odplatu“ posílají peníze na zbraně, které pomáhají ničit ruské síly napadající Ukrajinu. K výročí 21. srpna se na účtech neziskových organizací a nadačních fondů sešlo přes 5 milionů korun.
Muž v Kyjevě pokládá vlajku na provizorní památník padlým ukrajinským vojákům....

Muž v Kyjevě pokládá vlajku na provizorní památník padlým ukrajinským vojákům. (20. srpna 2025) | foto: Reuters

Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
Do pole v Polsku spadl ruský vojenský dron
10 fotografií

Nadační fond pro Ukrajinu, který zaštiťuje projekty Zbraně pro Ukrajinu nebo Dárek pro Putina, získal od dárců za jediný den 3,25 milionu korun.

K propagaci sbírek pomohl celodenní internetový přenos, tedy maraton rozhovorů s odborníky, analytiky a lidmi, kteří pomáhají Ruskem napadené Ukrajině. Právě ve čtvrtek také Nadační fond pro Ukrajinu otevřel novou sbírku Operace naděje: Štefan.

„Kreml stále sní o impériu.“ Politici na výročí srpna 1968 připomněli Putinovu invazi

V ní se lidé skládají na pět cvičných letadel pro ukrajinské piloty, kteří by mohli létat ve stíhačkách F-16. Konkrétně jde o jednomotorový dvoumístný samonosný dolnoplošník Alto NG. Letoun je dlouhý 6 metrů, s rozpětím 8 metrů. Maximální vzletová hmotnost činí 600 kilogramů a jeho maximální rychlost je 260 km/h.

„Válka se nedá vyhrát dětskou výživou“

„Kontinuálně nám lidé přispívají víc a víc. Za prvních sedm měsíců letošního roku jsme v součtu nad loňským rokem. A rok 2024 byl zase úspěšnější než rok 2023,“ těší spoluautora projektu Dárek pro Putina Martina Ondráčka.

„Lidé, kteří na začátku posílali peníze na humanitární pomoc, se přeorientovali na pomoc na zbraně. Myslím, že pochopili, že tahle válka se nedá vyhrát dětskou výživou. Navíc vnímám i efekt Donalda Trumpa (prezident Spojených států amerických, pozn. red.). Po každém jeho projevu o Ukrajině nám příspěvky vzrostou,“ doplňuje Ondráček.

Zpochybnit masové hroby? To jsem fakt nečekal, říká režisér filmu o „dezolátech“

Cílová částka právě na nákup cvičných letounů Štefan je téměř 23 milionů korun. Dále ale lidé mohou přispívat také na drony i dělostřeleckou munici.

Výročí dárce příliš netáhnou

Okupace 1968

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se uskutečnila v noci z 20. na 21. srpna 1968. Obrovské množství vojáků a techniky obsadilo většinu důležitých měst. Na čas bylo přerušeno i televizní a rozhlasové vysílání. Sovětská armáda zůstala na území Československa až do roku 1991.

Hlavní proud finanční pomoci směrem ke zbraním potvrzuje i Vitaliy Pron, zakladatel fondu Future for Ukraine. Ten se zaměřuje především na rehabilitaci vojáků i dětí postižených válkou.

„To víte, my nevybíráme na zbraně. Tak to není tak obrovské číslo. Ale i přesto si k nám našlo cestu za čtvrtek 21. srpna na 116 lidí. Přispěli průměrně tisícikorunu,“ řekl iDNES.cz Pron.

A například Člověk v tísni dostal od lidí za čtvrtek 325 tisíc korun. Podle mluvčího Ladislava Bruštíka je to dvakrát více než obvykle.

Organizace Adra eviduje za 21. srpen čtyři dárce, kteří dohromady zaslali 7 tisíc korun. „Platby na Ukrajinu a dary za 21. srpna byly sice lehce nadprůměrné, nicméně to zásadně z průměrné výše denních darů na Ukrajinu nevybočilo,“ shrnul mluvčí Adry Vít Hněvkovský.

A Charita ČR má za čtvrteční den na účtu 10 tisíc korun. Lidé podle projektové manažerky Charity Kateřiny Nicol ale přispívali celý týden. 20. srpna přišlo 11 500 korun, o den dříve 12 700 korun. Je také možné, že přípis peněz zaslaných bankovním převodem se o několik dní zpozdil.

„U sbírky na Ukrajinu mají velkou váhu pravidelní dárci, kteří tvoří více než polovinu výše jmenovaných částek, a kteří nám umožňují pomáhat, dokud to bude třeba. Obecně pozorujeme, že dárci nárazově darují spíše podle aktuální situace, než při výročích,“ doplnila Nicol.

21 dronů za 21. srpen

Post Bellum Paměť národa vybírá peníze na pozorovací a záchranné drony DJI Matrice 4T s termovizí. Ty slouží k monitorování pohybů nepřátel a k lepší ochraně vojáků na frontové linii. Mohou nést jednoduchý náklad a odříznutým jednotkám nebo jednotlivcům dopravit léky nebo vodu.

Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová

Stále otevřená sbírka má výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy přímo v názvu – „21 dronů za 21. srpen“. Post Bellum ji spustilo na portálu Darujme.cz 11. srpna, zatím přilákala skoro 800 lidí. Ti přispěli částkou atakující dva miliony korun.

Rozhlasačky proti tankům. Příběhy žen, které se nepodvolily ruským okupantům

„Běžná komerční cena tohoto typu dronu je okolo 150 tisíc korun. Vzhledem k velkému objemu naší sbírky dosahujeme nákupní ceny o 35 procent nižší a jeden dron umíme pořídit za 95 až 100 tisíc korun. Našim stálým partnerům, k nimž patří Speciální síly Ukrajiny, 3. útočná brigáda, 81. vzdušná výsadková brigáda, 35. brigáda námořní pěchoty a dalším elitním jednotkám, bychom rádi na podzim dodali dalších 21 dronů,“ vysvětluje Post Bellum dárcům.

Češi ve výzvě 1968 poslali přes 24 milionů. Koupí se za ně zbraně pro Ukrajinu

Symbolické částky obsahující číslovku 68 posílají v srpnu lidé na pomoc Ukrajině už od roku 2022, kdy Rusko Ukrajinu napadlo. V tom roce Velvyslanectví Ukrajiny v České republice za jediný den obdrželo přes 24 milionů korun. Zapojilo se tehdy přes 14 tisíc lidí. Peníze se také využily na nákup zbraní.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Změnit pohlaví prohlášením? Ze všech se dělají blázni, žádá změnu německý ministr

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt chce změnit zákon o sebeurčení, který od loňského roku umožňuje změnu úředního zápisu o pohlaví prostým prohlášením. Řekl to nedělnímu vydání časopisu Stern....

25. srpna 2025  9:56

Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť

Mezi nejvyššími představiteli Maďarska a Ukrajiny se strhla slovní přestřelka kvůli ukrajinským útokům na ropovod Družba, kterým Rusko dodává ropu Maďarsku a Slovensku. Šéf maďarské diplomacie Péter...

25. srpna 2025  9:36

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

25. srpna 2025  9:32

„Svobodnou Palestinu!“ volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace

Irská rapová skupina Kneecap během vystoupení na hudebním festivalu Rock en Seine na předměstí Paříže opět kritizovala Izrael za válku v Pásmu Gazy. Koncert se uskutečnil navzdory námitkám židovských...

25. srpna 2025  9:30

Výbuch v proslulém moskevském hračkářství vážně zranil důstojníka FSB

V populárním moskevském hračkářství došlo v neděli k explozi plynové lahve. Nejméně jeden člověk při výbuchu zahynul. Incident se odehrál v Centrálním dětském obchodě, který většina Rusů zná z...

25. srpna 2025  9:23

Rusko v noci provedlo dronový útok na ukrajinské město Sumy. Hoří obytné domy

Ruská armáda v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový útok na města Sumy a Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Informují o tom zástupci úřadů v tomto regionu u hranic s Ruskem. Také...

25. srpna 2025  9:16

Lidé v obci blokují silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházejí

V šest hodin ráno začala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestují proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené dálnice D49, která se buduje už 17...

25. srpna 2025,  aktualizováno  9:05

Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku....

25. srpna 2025  8:53

Muskova SpaceX odložila desátý testovací let vesmírné lodi Starship. Jde o další nezdar

Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship. Jako důvod uvedla problémy s pozemními systémy. Jde o další v sérii neúspěchů ředitele společnosti Elona Muska v souvislosti se...

25. srpna 2025  8:12

Korespondenční volba do Sněmovny: Odpovědi na nejdůležitější otázky a termíny

Češi mohou letos poprvé volit korespondenčně ze zahraničí. Co vše je třeba pro využití takové možnosti udělat? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky a přesné termíny, do kdy je potřeba se...

25. srpna 2025  8:09

Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi

Francie čelí nárůstu antisemitismu, který úřady nepotírají s dostatečným nasazením, napsal prezidentovi Emmanuelu Macronovi americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner. Obdobnou kritiku ze strany...

25. srpna 2025  7:24

Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia

V posledním prázdninovém týdnu do Česka znovu dorazí slunečné počasí i tropické teploty. Zatímco v pondělí ráno meteorologové očekávají, že se teploty vyšplhají na 20 až 24 °C. Ve zbytku týdne se...

25. srpna 2025  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.