České pozemní drony zachraňují raněné na Ukrajině. Bezpečně je odvezou z bojů

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Trailblazer, jak jej výrobce interně pojmenoval, částečně vychází z motorového kolečka Motúčka, které jablonecká firma Isolit Bravo vyrábí. „Inspirace tady samozřejmě je. Dovede jet až patnáctikilometrovou rychlostí s plným zatížením. Zkonstruoval jsem ho, když jsem ležel doma s poraněnou nohou z fotbalu,“ říká mladý konstruktér Filip Vaníček, který ve firmě pracuje sedm let.

Na projektu pozemního dronu pracuje nezištně a ve volném čase. Podobně jako ostatní spolupracovníci. „Na nástěnce vidíte, že to má smysl. Z Ukrajiny jsou skvělé ohlasy,“ vysvětluje majitel firmy Kvido Štěpánek a s konstruktérem ukazuje na fotku vojáka, který na frontě používá přepravník. Podobnou techniku, kterou pomáhá Ukrajině, předal i armádním hasičům v Česku.

Kvído Štěpánek a konstruktér Filip Vaníček u trailblazeru, který posílají na Ukrajinu.

Takzvané elektrické pozemní drony UGV (Unmanned Ground Vehicles) vyrábí na světě celá řada firem. Mají rozličnou nosnost. Od desítek kilogramů až po několik tun. Některé jsou i vyzbrojené kulomety nebo střelami. Stojí od desítek tisíc euro po miliony v ozbrojených verzích.

Trailblazer se zhruba desetikilometrovým dosahem dálkového ovládání vychází zhruba na čtvrt milionu korun. Ukrajincům navíc Štěpánek přidává kvalitní certifikovaná nosítka.

V brzké době se představí i nová pásová verze. Ta může sloužit i jako odminovávací zařízení proti pěchotním minám a vyčistit tak vojákům cesty.

Prototyp nové verze trailblazeru je pásový. Jeho finální podoba pomůže s odminováním.

Zachraňuje životy a šetří vojáky, říká kaplan

S dronem už mají dobrou zkušenost na Ukrajině. Jeden stroj dostali i vojáci v Záporoží. „Děkujeme panu Štěpánkovi. V naší situaci se cení každá pomoc. Rus na nás útočí ze všech stran. Máme raněné a největší problém je dostat je včas z bojiště. I banální zranění byla často smrtelná, když se nedostávalo pomoci. Tento přepravník zvládá skvěle terén, bahno, jsou tam dvoje nosítka. Dva raněné jedním transportem dostaneme do bezpečí polní nemocnice. Česko nám pomáhá bojovat se zlem. Pan Štěpánek by si zasloužil pozlatit,“ říká záporožský kaplan Michajlo Arsenovič, který stroj před pár dny převzal.

Dosavadní praxe odsunu raněných z boje byla v této oblasti tristní. Řadu terénních vozů zasáhl dron nebo dělostřelectvo. Špatně dostupný terén se často stával smrtící pastí.

„Jedna z možností byla raněného odnést na nosítkách. To nám ale bralo tolik potřebné vojáky z boje. I kdyby jen jednoho a ten ta nosítka táhl. Přepravník byl hned nasazen a je skvělý. Nelze dostatečně poděkovat a říci, co to pro nás znamená,“ říká jindy silný a rozvážný kaplan chvějícím se hlasem.

Dva raněné jedním transportem dostaneme do bezpečí polní nemocnice. Česko nám pomáhá bojovat se zlem. Pan Štěpánek by si zasloužil pozlatit. Michajlo Arsenovič Ukrajinský kaplan ze Záporoží

Kvido Štěpánek pomáhá na Ukrajině už od roku 2014. Největší podporu dal dohromady na začátku ruské invaze v roce 2022. „Dal jsem dohromady pomoc, potraviny, hygienické prostředky a mnoho dalšího a chtěl to vše odvézt na Ukrajinu. Ale řidiči se báli jet do války, bylo to druhý nebo třetí den poté, co vypukla. Proto jsem se sebral a řekl, že to tam odvezu sám,“ přibližuje tehdejší okolnosti filantrop.

Možná i proto ho nakonec jeho spolupracovníci nenechali na Ukrajinu odjet samotného. „Chlapi mi řekli: ‚Šéfe, když vy, tak my jedeme taky, nenecháme vás v tom‘. A jelo se,“ dodává. Poslední závoz se uskutečnil před pár dny. Dálkově řízené přepravníky putovaly krom do zmíněného Záporoží také do Charkova. K tomu kamiony přivezly hygienické a úklidové prostředky.