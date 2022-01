Popřeli bychom jinak sami sebe, burcuje Topolánek k pomoci Ukrajině

„To si někdo myslí, že se nás tato válka nedotkne? Nemusí se válčit u nás, ale ekonomicky to na nás dopadne stoprocentně, budeme tam posílat vojáky a ti tam možná budou umírat,“ prohlásil Topolánek.

„Ukrajina potřebuje naši konkrétní pomoc a ukázat sílu spojenectví. Vítám a vážím si i konkrétně pomoci ČR. Pamatuji, že když jsem vojenskou pomoc navrhovala v EP dříve, dívali se na mě kolegové s nedůvěrou, ale doba pokročila,“ napsala na Twitteru europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Česko chce darovat Ukrajině dělostřeleckou munici, oznámila v pátek ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Premiér Petr Fiala sdělil iDNES.cz, že tuto pomoc vláda schválí. Pokud bude potřeba, budou následovat i další kroky,“ uvedl pro iDNES.cz premiér.

Už minulý týden v Událostech komentářích v ČT řekl, že klíčové je dát Rusku jasně najevo, kde jsou hranice a co pro demokratický západní svět už není přijatelné. „Nemůžeme dál sledovat to, jak vzrůstá napětí a nedat jasně najevo, že síla a hrozby, to není ta cesta, kterou se mají vztahy s Ruskem a mezi Ruskem a Evropou utvářet,“ prohlásil.

„Rusko od 90. let ovládá Podněstří, od roku 2008 část Gruzie, Jižní Osetii a Abcházii, od roku 2014 Krym. Vše nasvědčuje tomu, že Rusko chystá další expanzi. Pokud budeme projednávat pomoc Ukrajině, budu hlasovat pro,“ potvrdila ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09.

„Zvyšování napětí poblíž hranic s Ukrajinou je způsob, jakým chce Rusko zlepšit svoji vyjednávací pozici vůči USA a dosáhnout ústupků od NATO. Dodávkou munice vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinou, a také pomáháme Rusko ODRADIT od případného útoku. My jsme také NATO,“ podpořil vojenskou pomoc Ukrajině senátor Marek Hilšer.

Proti se naopak podle očekávání postavili komunisté, kteří po volbách vypadli ze Sněmovny. Tvrdí, že aktuální návrh ministerstva obrany, který bude vláda schvalovat, vychází z agresivní politiky NATO a ještě více eskaluje napětí a zvětšuje hrozbu války v Evropě.