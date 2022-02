Uvidí děti ještě svého tátu? Češi vyrazili pro kolegovu rodinu na Ukrajinu

Ivan H. z Ukrajiny pracoval v Česku sedm let. Naposledy práci měnil před několika měsíci. Teď musí bránit svou zemi. Jeho kolegové chtěli alespoň nějak pomoct. Vyrazili za ním a za jeho rodinou do ukrajinského Lvova, aby odvezli jeho ženu a děti do bezpečí do Česka.