Skate na památníku. Pirátský humor sjednotil v odporu Kalouska a Ovčáčka

Všechno začalo twitterovým příspěvkem jednoho ze zakladatelů petice za přijetí eura Davida Antoše, který zveřejnil fotky pomníků na Klárově – druhého odboje a československých letců bojujících za druhého světové války v Anglii. Ten první znázorňuje vlajku, ten druhý okřídleného lva.

„Jak v Praze postaví pomník je jasný, svévolně ho někam pohodit. Ale jak ty ze všech nejošklivější zase odstranit? Mohl by na to být nějaký úřad?“ napsal.

Na příspěvek reagovala kladenská senátorka Pirátů Adéla Šípová, která pod něj napsala: „Ten na Klárově bych nechala, dobře se na něm jezdí na skatu.“

Na komentář zareagoval Miroslav Kalousek, který zkritizoval nejen ji, ale i Pirátskou stranu, jíž je členkou. „Všem mravokárcům, kteří mě začnou kárat za okopávání bych rád řekl, že to s volbami nesouvisí: Tahle osoba by se ale měla stydět a její strana také,“ napsal.

V dalších komentářích se uživatelé zase obouvají do Kalouska, že se jedná o vtip. Někteří mu připomínají i jeho dřívější nevhodná prohlášení.

„Jestli tam fakt skatuje nebo o tom jenom vtipkuje vyjde na stejno. Není to akceptovatelné a já se jako občan ohrazuji. Něco takového v Parlamentu nechci,“ odpověděl na komentáře Kalousek.

Kromě Kalouska na komentář od Šípové zareagoval ovšem i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Pokrokový Pirátostan se pečlivě snaží kamuflovat pravou tvář. S pomocí některých médií. Ale pak se někdo neudrží a realita je venku,“ napsal pod senátorčin příspěvek.

Šípová se za svůj výrok na Twitteru omluvila. „Omlouvám se za nejasné vyjádření, má poznámka měla pouze poukázat na faktický stav věcí, kdy tam skutečně chodí děti jezdit. Hrdinů československého odboje si velmi vážím. Mrzelo by mě, pokud by to někdo chápal jako neúctu k jejich památce, tak to v žádném případě nebylo myšleno,“ upozornila.

Co je co

Pomník II. odboje byl postaven v roce 2006. Původně ho měly tvořit dva plechové koridory sochaře Davida Černého, který ale urazil komunisty a potažmo Český svaz bojovníků za svobodu. Zvítězil pak návrh Vladimíra Preclíka, který byl druhý v pořadí.

Památník československých letcům RAF s okřídleným lvem byl odhalen v roce 2014 a i ten vzbudil kritiku. Ale z jiného důvodu. Podle některých kritiků postrádá výtvor britského sochaře Colina Spoffortha estetickou kvalitu.