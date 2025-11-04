Polský prezident Nawrocki navštíví Prahu ještě tento měsíc, uvádí místní média

Půjde o první cestu Nawrockého do Prahy v roli polské hlavy státu. V červenci na Pražském hradě Pavel jednal s jeho předchůdcem v prezidentské funkci Andrzejem Dudou.
Nawrocki v úterý odletěl na návštěvu Bratislavy. Przydacz řekl, že prezidentova diplomatická aktivita se v příštích týdnech soustředí na země jižně od Polska a zvláště na státy Visegrádské čtyřky (V4), což je regionální skupina sdružující vedle Polska také Česko, Slovensko a Maďarsko. V prosinci Budapešť uspořádá summit V4.
„Rozhodně jsou zájmy, které nás v rámci (visegrádské) skupiny spojují, zejména pokud jde o odpor k nadměrné centralizaci a dominanci v rámci Evropské unie,“ prohlásil zástupce polské prezidentské kanceláře. Zároveň připustil, že mezi členy uskupení panuje také nejednota, zejména ohledně politiky vůči Rusku a ruské invazi na Ukrajině. Hlavně maďarský premiér Viktor Orbán udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi proti Ukrajině.
Konzervativní prezident Nawrocki je blízkým spojencem hlavní polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Jeho vztahy s proevropskou vládou premiéra Donalda Tuska jsou napjaté, oba tábory se však shodují na podpoře Ukrajiny a maximální ostražitosti vůči Rusku.