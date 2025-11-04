Polský prezident Nawrocki navštíví Prahu ještě tento měsíc, uvádí místní média

Polský prezident Karol Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu. V české metropoli se sejde se svým protějškem Petrem Pavlem a s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. V úterý o tom informovala polská tisková agentura PAP s odvoláním na šéfa zahraničního odboru polské prezidentské kanceláře Marcina Przydacze.
Půjde o první cestu Nawrockého do Prahy v roli polské hlavy státu. V červenci na Pražském hradě Pavel jednal s jeho předchůdcem v prezidentské funkci Andrzejem Dudou.

Nawrocki v úterý odletěl na návštěvu Bratislavy. Przydacz řekl, že prezidentova diplomatická aktivita se v příštích týdnech soustředí na země jižně od Polska a zvláště na státy Visegrádské čtyřky (V4), což je regionální skupina sdružující vedle Polska také Česko, Slovensko a Maďarsko. V prosinci Budapešť uspořádá summit V4.

Polsko má nového prezidenta. Nawrocki složil přísahu, po deseti letech střídá Dudu

„Rozhodně jsou zájmy, které nás v rámci (visegrádské) skupiny spojují, zejména pokud jde o odpor k nadměrné centralizaci a dominanci v rámci Evropské unie,“ prohlásil zástupce polské prezidentské kanceláře. Zároveň připustil, že mezi členy uskupení panuje také nejednota, zejména ohledně politiky vůči Rusku a ruské invazi na Ukrajině. Hlavně maďarský premiér Viktor Orbán udržuje s Moskvou dobré vztahy navzdory její agresi proti Ukrajině.

Jako dítě jsem pásl ovce. Polský prezident se na debatě v Praze vracel do minulosti

Konzervativní prezident Nawrocki je blízkým spojencem hlavní polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Jeho vztahy s proevropskou vládou premiéra Donalda Tuska jsou napjaté, oba tábory se však shodují na podpoře Ukrajiny a maximální ostražitosti vůči Rusku.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Policie po razii ve VZP obvinila 13 lidí, stíhá je za krácení daní či úplatkářství

Policie obvinila třináct lidí v souvislosti se zakázkami Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle státního zástupce Miloše Klátika čelí obvinění ze zjednání výhody při veřejné zakázce, krácení daní,...

4. listopadu 2025  15:53,  aktualizováno  16:22

Kardinál Duka se dočká mimořádné pocty. Spočine u králů a císařů

Odhaduje se, že ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě bylo pohřbeno za dlouhá staletí tři tisíce osob. Od císařů, králů, biskupů, přes šlechtice po obyčejné mnichy, jeptišky nebo měšťany z...

4. listopadu 2025  16:20

