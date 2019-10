Polské PiS pomohla podle ČSSD sociální politika, STAN mluví o autoritářství

Po sečtení asi 91 procent hlasů má vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) podporu 44,6 procenta hlasujících, a bude tak zřejmě moci samostatně vládnout i další čtyři roky. Druhé skončí podle dílčích výsledků největší opoziční uskupení, proevropská Občanská koalice. Do dolní parlamentní komory Sejmu se dostane také Levice, lidovci ve spojenectví s protisystémovým hnutím Kukiz’15 a pravicová, euroskeptická Konfederace.



Předseda SPD Tomio Okamura mluví o potvrzení toho, že Poláci dávají přednost důslednému obhajování národních zájmu své země. Z výsledků voleb vyplývá, že PiS bude v Polsku moci samostatně vládnout další čtyři roky.



Předseda KDU-ČSL Marek Výborný soudí, že PiS Jaroslawa Kaczyńského nečeká nic snadného. Jako problematickou vnímá vládu PiS předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vítězné straně na svém twitterovém účtu gratuloval. „Věřím, že jak naše bilaterální, tak regionální spolupráce, hlavně v rámci Visegrádu, přispěje k dalšímu rozvoji EU,“ napsal.

„Lidé se zřejmě rozhodovali podle míry spokojenosti s politikou současné vlády zejména v sociální oblasti,“ komentoval výsledek voleb Hamáček. PiS zavedla třinácté důchody pro seniory nebo přídavky 500 zlotých (přes 3000 korun) na dítě, zvýšila minimální mzdu a snížila věk odchodu do penze.

Předseda ODS Fiala poukázal na to, že ODS a PiS dlouhodobě spolupracují ve společné frakci v Evropském parlamentu a spolupráce Česka a Polska je důležitá i pro prosazování rozumné reformy EU. „Vítám proto výsledky polských parlamentních voleb, včetně vysoké volební účasti, která potvrzuje silný mandát pro vítězné Právo a spravedlnost“.

„Triumf strany Právo a spravedlnost je založen na konzervativním programu, kde Polsko a zájmy polského národa jsou na prvním místě. Je to dobrá zpráva pro české vlastence a naše hnutí, které jako jediné dělá důslednou politiku hájící národní zájmy naší země,“ komentoval volby Okamura.

Výborný uvedl, že se PiS sluší poblahopřát, navzdory jasnému vítězství ale podle něho nečeká Kaczyńského formaci nic jednoduchého. „Polsko je hluboce rozdělené a je úkolem i vítěze společnost spojovat. Důležitý bude i postoj k jednotné pozici V4 a respektování nezávislosti justice. Věřím, že PiS bude v tomto smyslu respektovat standardy EU,“ napsal lidovecký předseda.

Předseda STAN Rakušan poukázal na to, že se vítězství PiS očekávalo, i když ne tak velké. Kaczyńského vládu vnímá jako problematickou hlavně kvůli autoritářským tendencím, například ve vztahu k soudcům. „Voliči rozhodli svobodně a já se obávám, zda to teď není trend střední Evropy: Vložit své naděje do rukou zdánlivě silných vůdců, kteří za nás vyřeší vše“.

Expert: Poláci ocenili vládu PiS, opozice neoslovila nové voliče

Podle odborníka na polskou politiku z Asociace pro mezinárodní otázky Víta Dostála ocenili Poláci v nedělních parlamentních volbách vládní působení strany Právo a Spravedlnost (PiS) v uplynulých čtyřech letech, největší opoziční uskupení Občanská koalice nedokázalo oslovit nové voliče.

Velkou roli ve výsledku PiS hrály podle Dostála sociální transfery a sociální politika, kterou strana prováděla. Souvisí s tím podle něho i vyšší volební účast. „Řada lidí a voličů měla důvod jít hlasovat a dát PiS hlas. Byla vysoká motivace podpořit nynější vládu vzhledem k tomu, že chtěli zachování nebo rozšíření realizovaného programu,“ uvedl Dostál.

Vláda PiS zavedla například přídavky 500 zlotých (přes 3000 korun) na dítě a třinácté důchody pro seniory. Snížila snížila věk odchodu do penze a zvýšila minimální mzdu. „Vláda dokázala lépe přesvědčit voliče, že má pozitivní program, pro který stojí hlasovat,“ podotkl Dostál.

V případě výsledku nejsilnější opoziční, liberální a proevropské Občanské koalice Dostál upozornil na to, že se zdá sice lepší než před čtyřmi lety, nesmí se ale zapomínat na to, že jde o spojení Občanské platformy a strany Moderní. „Když se výsledky sečtou, není to nějaký posun,“ uvedl.

Polsko se pod vedením PiS dostalo v minulém období kvůli některým krokům, k nimž patří reforma justice nebo kácení v chráněném Bělověžském pralese, do konfliktu s Evropskou unií. Současná vláda ve Varšavě podle oponentů ohrožuje principy právního státu a demokracie.

„Lídr PiS míní, že změna zřízení v Polsku ze socialistického na demokratické po roce 1989 nebyla úplná a soudnictví je jednou z problematických oblastí. Dostál také upozornil, že k případnému potrestání Polska nebudou mít členské země EU, které by rozhodovaly, vůli. „Při všech problémech, které v EU máme s brexitem, se zahraničněpolitickou situací, na toto nebude politická energie,“ soudí.

Už příští rok Polsko čekají prezidentské volby, nynější hlavou státu je Andrzej Duda podporovaný PiS. Budou důležité, protože, jak Dostál upozornil, prezident může vetovat zákony a k přehlasování je v Sejmu nutná třípětinová většina, kterou PiS nemá a mít nebude. V prezidentském klání mohou být síly podle Dostála vyrovnané kolo a opoziční kandidát by mohl mít poměrně slušnou šanci.