Polská tajná služba zadržela dva lidi kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

Dva lidé ve věku 22 a 23 let byli zadrženi 24. března, uvádí TVP info a dodává, že oba jsou aktivisté podporující propalestinská hnutí. „Měli spolupracovat se skupinou, která v noci z 19. na 20. března zapálila v Pardubicích závod společnosti LPP Holding,“ píše web s tím, že dvojici vyšetřuje varšavská prokuratura. Vyšetřovatelé podle TVP Info nesdělili, zda se zadržení přiznali.
Další podrobnosti o zadržených stanice neuvádí. Připomíná, že podle dřívějších informací od české policie bylo k 30. březnu v případu zapálení haly zbrojovky LPP zatčeno pět osob.
„V tuhle chvíli můžeme pouze potvrdit, že spolupracujeme s polskými kolegy, ale nemůžeme potvrdit informaci uváděnou v polských médiích,“ řekl pro iDNES.cz český policejní mluvčí Ondřej Moravčík.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z nich uvedl, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
Čtyři z pěti zadržených, o kterých informovala česká policie, poslal pardubický okresní soud do vazby, pátý - americká občanka - je v předběžné vazbě na Slovensku. Slovenská policie uvedla, že spolu s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.