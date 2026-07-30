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„Rusko testuje hranice, alarmující eskalace.“ Politici o incidentu v Polsku

Lucie Procházková
  12:47
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský odsoudil incident, při němž z noci na čtvrtek došlo k narušení polského vzdušného prostoru. „Česko by mělo zvýšit výdaje na obranu a přestat se tvářit, že se nás ruská agrese proti Evropě netýká,“ uvedl pro iDNES.cz. Současný ministr zahraničí Petr Macinka se zatím vyjádřil zdrženlivěji. „S velkou pozorností sleduji výroky představitelů polské vlády,“ sdělil.

Válka na Ukrajině

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Polský premiér Donald Tusk ráno oznámil, že během ruského masivního raketového útoku na západní Ukrajinu byl narušen polský vzdušný prostor. Dodal, že svolává koordinační tým za účasti ministra obrany a obranných složek.

„Všechno nasvědčuje tomu, že se jednalo o ruskou raketu Ch-101, ale chceme si být stoprocentně jisti typem rakety a tím, kdo ji odpálil,“ řekl Tusk na mimořádné schůzi s ministrem obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a zástupci bezpečnostních složek.

Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

Ministr zahraničí Macinka (Motoristé) pro iDNES.cz sdělil, že s velkou pozorností sleduje výroky představitelů polské vlády.

„Polsku vyjadřuji solidaritu a incident odsuzuji. Česko by mělo zvýšit výdaje na obranu a přestat se tvářit, že se nás ruská agrese proti Evropě netýká,“ napsal Lipavský (ODS) redakci iDNES.cz v reakci na incident. Podobně se na síti X vyjádřil jeho spolustraník Martin Kupka.

„Pokud Polsko tuto zprávu potvrdí, je to milník v ruské agresi proti svobodnému světu. Rusko testuje, kde je hranice naší reakce,“ uvedl šéf ODS Kupka a apeloval na ráznou odpověď české diplomacie.

Prostor pro naslouchání? Až utichnou zbraně, řekl Macinka ruské velvyslankyni

„My musíme odpovědět jasně. Ministr zahraničí by si měl okamžitě předvolat ruskou velvyslankyni a premiér se spojit s polským předsedou vlády,“ nastínil a dodal, že válka je blíž, než si připouštíme. „A nebude se ptát, jestli se nám to zrovna hodí do rozpočtu,“ zdůraznil.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro iDNES.cz uvedl, že pokud se potvrdí, že ruská střela dopadla na polské území, je to další alarmující eskalace. „Jen zhruba 300 kilometrů od českých hranic. Rusko už dávno netestuje jen Ukrajinu. Testuje odhodlání celé Evropy. Každý další incident posouvá hranici toho, co si Kreml dovolí,“ upozornil.

Devět evropských zemí založilo novou obrannou koalici s Ukrajinou. Česko nikoliv

„O to víc se ukazuje, jak fatální chybou je, že vláda Andreje Babiše podceňuje obranu státu a že Česká republika není součástí iniciativy na posílení společné protiraketové obrany,“ dodal.

Redakce shání vyjádření dalších vládních lídrů i představitelů opozice.

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý objekt detekovala v polském vzdušném prostoru ve 3:40 a na místo vyslala letoun F-16. (30 července 2026)
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