Polky do Česka na potrat smí, lékařům vězení nehrozí, ujišťuje ministerstvo

17:30

Ministerstvo zdravotnictví popřelo loňské tvrzení ministra Jana Blatného, že českým lékařům, kteří provedou potrat Polkám, hrozí vězení. Blatný to měl uvést v dopise adresovaném poslanci Františku Kopřivovi. Podle ministerstva mohou obyvatelky Evropské unie v Česku interrupci legálně podstoupit. A to i v případě, že by do země přicestovaly pouze za tímto účelem.